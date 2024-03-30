Відтепер українці зможуть одружуватися онлайн.
Взяти шлюб за кілька кліків можна буде через Дію.
Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України.
«Уряд ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч», - йдеться в повідомленні.
Для реєстрації шлюбу необхідно відправити заяву в застосунку Дія
- працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку
- наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.
Раніше в додатку можна було подати заяву на одруження та на отримання допомоги при народженні дитини.
Ми вже писали про послуги, які можна оформити через Дію.
Зокрема, оплатити податки, пожертвувати на потреби армії, отримати судове рішення, замовити різні довідки та витяги, або навіть подивитися телебачення на своєму смартфоні.
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