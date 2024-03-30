Для реєстрації шлюбу необхідно відправити заяву в застосунку Дія

«Уряд ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч», - йдеться в повідомленні.

Взяти шлюб за кілька кліків можна буде через Дію.

Раніше в додатку можна було подати заяву на одруження та на отримання допомоги при народженні дитини.

Advertisement

Ми вже писали про послуги, які можна оформити через Дію.

Зокрема, оплатити податки, пожертвувати на потреби армії, отримати судове рішення, замовити різні довідки та витяги, або навіть подивитися телебачення на своєму смартфоні.