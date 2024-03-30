Російська православна церква намагається сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни.

Там нагадали, що цього тижня РПЦ провела Всесвітній російський народний собор у Москві. Очолював його предстоятель РПЦ патріарх Кирило.

Учасники собору схвалили ідеологічний і політичний документ, у якому поєднано кілька кремлівських ідеологічних наративів.

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В ньому російська церква посилила кремлівську риторику щодо війни в Україні та назвала її екзистенціальною та цивілізаційною «священною війною».

Аналітики вважають, що це твердження є суттєвим відхиленням для російської влади, яка досі уникала офіційного формулювання вторгнення в Україну, як «війну».

«РПЦ МП, схоже, об’єднує попередні паралельні кремлівські наративні зусилля у відносно цілісну ідеологію, зосереджену на національній ідентичності та демографічному відродженні, яка обіцяє росіянам період національного відродження в обмін на соціальні та громадянські обов’язки», - зазначають в ISW.

Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

РПЦ підкреслила, що «відновлення єдності російського народу» через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку РФ протягом XXI століття.

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Аналітики вважають, що цей заклик рівнозначний повномасштабному знищенню української нації та її затягування у Росію.

«Перемога України не становить цих екзистенційних загроз, оскільки боротьба України за відновлення своєї територіальної цілісності, повернення своїх людей та захист національної ідентичності не зазіхає на російську ідентичність, державність чи територіальну цілісність», - йдеться у звіті.

На думку аналітиків, РПЦ об’єднує попередні кремлівські наративи у відносно цілісну ідеологію, зосереджену на національній ідентичності та демографічному відновленні, яка обіцяє росіянам період національного відродження.

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«Кремль, можливо, вирішить не повністю публічно приєднуватися до ультранаціоналістичної ідеології, запропонованої РПЦ, але, найімовірніше, запозичить і використає її для підтримки «русского мира» в Україні, а також для будь-яких майбутніх актів агресії проти сусідів Росії та Заходу», - пишуть в ISW.