У ніч на неділю, 31 березня 2024 року, Україна перейде на літній час.

О третій ночі стрілки годинника потрібно перевести на одну годину вперед.

Зазвичай, гаджети автоматично переходять на літній час.

Сезонне переведення часу передбачає постанова Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.

Це роблять двічі на рік: навесні час переводять на годину вперед, а восени - на годину назад.

Таку систему запровадили для збереження електроенергії та продовження світлового дня.

Advertisement

Стрілки годинника переводять понад 60 країн світу.

Зокрема, зміна часу відбувається в Канаді, країнах ЄС, Ізраїлі, Ірані, Австралії та Великій Британії.

Але вже багато років тривають дискусії про скасування переведення годинників.

Чому дехто хоче відійти від такої традиції, як підготуватися до переведення годинника та звикнути до нового часу - ми писали у статті.