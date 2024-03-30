Щомісяця Росія набирає до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй покривати втрати та продовжувати війну проти України.

Про це пише британська розвідка.

«Ймовірно щомісяця вона (РФ - ред.) набирає приблизно 30 тисяч додаткових військовослужбовців і може продовжувати покривати втрати і продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил», - вважають експерти.

У Міністерстві оборони Великої Британії додають, що РФ зберігає значну кількісну перевагу у війні - має більше зброї та техніки.

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При цьому у відомстві додали, що війська РФ продовжують поступове просування на захід від Авдіївки.

За даними британських аналітиків, наприкінці березня 2024 року росіянам майже напевно вдалось взяти під контроль два села - Тоненьке та Орлівку, і вони продовжують спроби захопити інші села в цьому районі.