Щомісяця Росія набирає до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй покривати втрати та продовжувати війну проти України.

Про це пише британська розвідка. 

«Ймовірно щомісяця вона (РФ - ред.) набирає приблизно 30 тисяч додаткових військовослужбовців і може продовжувати покривати втрати і продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил», - вважають експерти.

У Міністерстві оборони Великої Британії додають, що РФ зберігає значну кількісну перевагу у війні - має більше зброї та техніки.

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При цьому у відомстві додали, що війська РФ продовжують поступове просування на захід від Авдіївки. 

За даними британських аналітиків, наприкінці березня 2024 року росіянам майже напевно вдалось взяти під контроль два села - Тоненьке та Орлівку, і вони продовжують спроби захопити інші села в цьому районі.

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Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

Раніше у Силах оборони півдня розповіли, що росіяни змушені підтягувати ресурси з тилу через високі втрати на лівобережжі Херсонщини. 

А аналітики ISW писали, що РПЦ намагається сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні.

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