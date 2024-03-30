Щомісяця Росія набирає до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй покривати втрати та продовжувати війну проти України.
Про це пише британська розвідка.
«Ймовірно щомісяця вона (РФ - ред.) набирає приблизно 30 тисяч додаткових військовослужбовців і може продовжувати покривати втрати і продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил», - вважають експерти.
У Міністерстві оборони Великої Британії додають, що РФ зберігає значну кількісну перевагу у війні - має більше зброї та техніки.
При цьому у відомстві додали, що війська РФ продовжують поступове просування на захід від Авдіївки.
За даними британських аналітиків, наприкінці березня 2024 року росіянам майже напевно вдалось взяти під контроль два села - Тоненьке та Орлівку, і вони продовжують спроби захопити інші села в цьому районі.
Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 March 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 30, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/t88BVNdmHL #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fNCCUrFP3e
Раніше у Силах оборони півдня розповіли, що росіяни змушені підтягувати ресурси з тилу через високі втрати на лівобережжі Херсонщини.
А аналітики ISW писали, що РПЦ намагається сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні.
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