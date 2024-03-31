Жителям окупованих Лисичанська та Сєвєродонецька пропонують за гроші свідчити про злочини, які начебто здійснили українські військові.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Окупаційна влада обіцяє людям до 100 тисяч рублів за письмові свідчення про нібито «воєнні злочини» українців.

«Для отримання невеликої суми коштів необхідно вказати, що населені пункти, які окупанти штурмували по декілька місяців, і сам заявник постраждали саме від обстрілів з боку України», - пише Лисогор.