Жителям окупованих Лисичанська та Сєвєродонецька пропонують за гроші свідчити про злочини, які начебто здійснили українські військові.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Окупаційна влада обіцяє людям до 100 тисяч рублів за письмові свідчення про нібито «воєнні злочини» українців.
«Для отримання невеликої суми коштів необхідно вказати, що населені пункти, які окупанти штурмували по декілька місяців, і сам заявник постраждали саме від обстрілів з боку України», - пише Лисогор.
Цієї ночі росіяни вдарили по Україні ракетами та атакували дронами.
В Укренерго зазначили, що ціллю росіян були високовольтні підстанції в південному регіоні.
Через пошкодження енергетичного об'єкта Укренерго на Одещині було знеструмлено 170 тисяч осель.
Станом на зараз споживачам вже повернули світло.
Коментарі (0)