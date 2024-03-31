Володимир Путін підписав указ про весняний призов.

На військову службу планують призвати 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

Про це йдеться в указі Путіна. 

Військовий призов триватиме з першого квітня до 15 липня. 

За новими правилами, призову на строкову службу підлягатимуть росіяни віком від 18 до 30 років (за винятком тих, кому 27 років виповнилося до кінця 2023 року, і тих, кому 28 або 29 років і хто перебуває в запасі).

За даними британської розвідки, щомісяця Росія набирає до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй покривати втрати та продовжувати війну проти України.

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