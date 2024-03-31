Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять українців, яких убили росіяни під час окупації Бучанської громади.

Глава держави встановив лампадку до Стіни пам’яті біля церкви Святого Апостола Андрія Первозваного.

Стіна пам’яті складається з кількох стел, на кожній із яких - таблички з викарбуваними іменами загиблих.

Наразі меморіал містить 509 імен цивільних громадян, яких вдалося ідентифікувати. Деякі таблички поки що безіменні.

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Під час окупації в Бучанському районі російські військові скоїли понад 9 тисяч воєнних злочинів та вбили більш як 1400 цивільних жителів. Серед них - 37 дітей.

Президент зазначив, що війна, яку розв'язала РФ, має глобальне значення.

«Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу й для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром щодо інших», - сказав президент.