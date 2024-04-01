У другу річницю звільнення Бучі Київської області від російської окупації президент України Володимир Зеленський зазначив, що розв'язана Кремлем війна проти України має глобальне значення, і ніхто у світі не може залишатися осторонь цієї битви.

Про це український лідер написав у Facebook.

"У цієї війни - глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу і для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром по відношенню до інших", - сказав він.

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За словами Зеленського, "вбиті окупантами наші люди, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, були свідченнями, що нікому у світі не можна залишатись осторонь цієї битви".

"Саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає", - наголосив президент України.

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Він нагадав, що Росія спочатку знищила в собі мораль та зробила насильство й ненависть своєю ідеологією, аби розпочинати такі агресії проти інших.

"Такі системи не зупиняються просто так. Сила їх зупиняє. Єдність їх зупиняє. Рішучість та розуміння - що саме вони хочуть знищити", - додав він.

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Зеленський подякував "всім у світі, хто нам дійсно допомагає": "Слава нашому міцному народу, воїнам нашим! Слава всім, хто захищає людяність та життя! Слава Україні".

Нагадаємо, Зеленський вшанував пам’ять українців, яких убили росіяни під час окупації Київщини.

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