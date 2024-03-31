Росія атакує Україну ракетами «Циркон», аби пробити нашу систему ППО.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. 

«Ракета «Циркон» насамперед - це протикорабельна ракета. У неї досить серйозні тактико-технічні характеристики. Використовуючи «Циркони», РФ сподівається, що вона зможе пробити нашу систему протиповітряної оборони - ось і вся логіка, і нічого іншого там немає», - пояснив він.

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При цьому він зазначив, що із запуском «Цирконів» у Росії немає проблем, поки вони ними б'ють із тимчасово окупованого Криму.

За словами Кирила Буданова, росіяни тривалий час накопичували крилаті ракети «Калібр» й можуть використати їх найближчим часом. 

Він пояснив, що Росія поки що не застосовує «Калібри», оскільки вони менш ефективні, ніж крилаті ракети Х-101. Але кількість ракет цього типу в агресора зменшилася.

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«Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо «Калібри», тому що кількість Х-101 значно скоротилася...Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101», - сказав Буданов.

25 березня РФ атакувала Київ двома «Цирконами».

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Раніше ми розповідали про ці гіперзвукові протикорабельні ракети.

Напередодні у Повітряних силах повідомили, що Росія почала частіше застосовувати балістичні ракети. Збити таку зброю складніше. Крім того, РФ перепрограмовує ракети для ураження різних цілей. 

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