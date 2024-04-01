Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що в березні держбюджет недоотримав 6,3 мільярда гривень через блокування польськими фермерами кордону з Україною.

Про це він написав у Telegram.

"Маємо результат надходжень до бюджету за березень 2024 року від платежів, що адмініструються митницею. Індикативний показник Мінфіну у 49,662 млрд грн виконаний повністю - на 49,708 млрд грн. Попри блокування державного кордону, внаслідок якого бюджет недоотримав 6,3 млрд грн", - зазначив він.

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Нагадаємо, за два роки повномасштабної війни держборг України зріс на понад 50 млрд доларів.