Спікер Палати представників США Майк Джонсон має внести на розгляд законопроєкт з понад 60 мільярдами допомоги Україні 9 квітня, після повернення американських законодавців з великодніх канікул.

Про це заявив очільник комітету розвідки Палати представників США республіканець Майк Тернер в інтерв'ю телеканалу ABC News.

"Спікер дав зрозуміти безпосередньо Зеленському що підтримує Україну. Він про це заявляв публічно, а також [у розмові з] генеральним секретарем НАТО. Спікер зробив дуже чіткі заяви, що коли ми повернемося, це буде головним питанням порядку денного", - сказав Тернер.

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За його прогнозами, після того, як Конгрес США таки ухвалив усі законопроєкти щодо бюджету на 2024 фінансовий рік, це питання "отримає переважну підтримку у Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента".

Тернер сподівається, що Конгрес зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.

"Звісно, ​​це моя надія. Президент Зеленський ясно дав зрозуміти спікеру Джонсону, що ми перебуваємо в критичній точці. Директор ЦРУ та міністр оборони - всі чітко дали зрозуміти, що ми перебуваємо на критичному етапі, який починає впливати не лише на моральний стан українців, які воюють, а й на їхню здатність воювати. Путін це знає. Очевидно, що ми не можемо дозволити Путіну перемогти", - запевнив конгресмен.

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28 березня президент Зеленський обговорив зі спікером Палати представників США необхідність ухвалення рішення про допомогу Україні. Він наголосив, що ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе, зокрема в умовах посилення російського повітряного терору.

Нагадаємо, у США посилюють боротьбу з потраплянням своїх компонентів для зброї до РФ.

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