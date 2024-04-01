У день, коли католики і протестанти святкували Великдень, а щонайменше двоє мирних жителів загинули від російських ракет на Львівщині, президент Володимир Зеленський запевнив народ, що "наш дух незламний" і що "життя може перемогти".
У суботу російські крилаті ракети завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у великих містах України, зокрема у Харкові, а в неділю підірвали інші об'єкти інфраструктури у Львівській області, в результаті чого загинуло двоє цивільних осіб, повідомив у соціальних мережах голова Львівської ОДА Максим Козицький. Один чоловік загинув внаслідок влучання в цивільну будівлю, а тіло іншого рятувальники знайшли під завалами.
"Не буває зараз ночі й дня, коли російський терор не намагався б зламати наше життя, – написав Зеленський у соціальних мережах у неділю. – Але ми захищаємось, ми витримуємо, наш дух не здається і знає, що можна відвернути загибель. Життя може перемогти".
"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації
Москва заявила, що нещодавні атаки на енергосистему, особливо в східній і центральній Україні, були відповіддю на контратаки з боку України на прикордонні райони Росії. У неділю єдиний оператор високовольтних ліній звернувся до споживачів з проханням скоротити споживання електроенергії на час проведення ремонтних робіт.
Today, we honor the courage of everyone who stood strong then, fights and works now, and will undoubtedly restore freedom to all of our land, Ukraine's every city and village that Russia wishes to seize but will have to return to Ukrainians.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2024
Our people, spirit, and strength will… pic.twitter.com/ZxsztKYIfd
У Білгородській області загинула жінка. Евакуйовано тисячі дітей
У неділю в прикордонному селі Дунайка Бєлгородської області РФ у результаті авіаударів загинула жінка, тисячі дітей евакуйовані з цього району, повідомили російські офіційні особи.
"Село Дунайка Грайворонського міського округу потрапило під український вогонь. На превеликий жаль, загинув мирний житель", – написав губернатор області в соціальних мережах.
У суботу він повідомив, що з регіону евакуювали близько 5 000 дітей. Приблизно стільки ж дітей, ймовірно, перевезуть в інші міста в майбутньому, повідомили представники влади, яких цитує агенція Франс-Пресс (AFP).
Минулими вихідними близько 1 300 дітей були вивезені з прикордонних сіл, які [як заявляє Москва – ред.] Україна продовжує обстрілювати. Багатьох дітей перевезли до таких міст, як Санкт-Петербург і Брянськ.
Українські війська знищили 12 російських танків у Тоненькому, відтіснивши московські війська
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив у неділю, що в суботу українські сили, схоже, відбили масовану механізовану атаку під Авдіївкою – "першу механізовану атаку силами батальйону з того часу, як російські війська почали кампанію з захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року", – пишуть аналітики ISW.
Українські джерела в неділю повідомили, що російські війська задіяли 36 танків і 12 бойових машин піхоти (БМП) для штурму підрозділів Збройних сил України поблизу Тоненького в суботу.
На опублікованих у неділю геолокаційних знімках видно велику кількість знищеної та пошкодженої російської бронетехніки і танків вздовж дороги на північний захід від Тоненького (західніше Авдіївки).
Джерела ЗСУ стверджують, що в результаті контратаки було знищено 12 російських танків і вісім БМП, що є "першим повідомленням про участь будь-яких елементів 90-ї танкової дивізії в штурмах після захоплення Авдіївки", пише ISW.
I guess its roughly like this. Blue ones I think are confirmed UA losses. A further UA BMP should be at the treeline corner but is barely visible.— PJ "giK" (@giK1893) March 31, 2024
If anyone at @GeoConfirmed or @UAControlMap wants to do something with it. It's unclear from the pic what's the outcome. pic.twitter.com/s52buEz6ZJ
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