У день, коли католики і протестанти святкували Великдень, а щонайменше двоє мирних жителів загинули від російських ракет на Львівщині, президент Володимир Зеленський запевнив народ, що "наш дух незламний" і що "життя може перемогти".

У суботу російські крилаті ракети завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у великих містах України, зокрема у Харкові, а в неділю підірвали інші об'єкти інфраструктури у Львівській області, в результаті чого загинуло двоє цивільних осіб, повідомив у соціальних мережах голова Львівської ОДА Максим Козицький. Один чоловік загинув внаслідок влучання в цивільну будівлю, а тіло іншого рятувальники знайшли під завалами.

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"Не буває зараз ночі й дня, коли російський терор не намагався б зламати наше життя, – написав Зеленський у соціальних мережах у неділю. – Але ми захищаємось, ми витримуємо, наш дух не здається і знає, що можна відвернути загибель. Життя може перемогти".

Москва заявила, що нещодавні атаки на енергосистему, особливо в східній і центральній Україні, були відповіддю на контратаки з боку України на прикордонні райони Росії. У неділю єдиний оператор високовольтних ліній звернувся до споживачів з проханням скоротити споживання електроенергії на час проведення ремонтних робіт.