За перший квартал 2024 року російські війська застосували у напрямку Києва понад 180 засобів ураження, серед яких п’ять протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" і 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram.

Згідно обнародуваних даних, противник також випустив у напрямку української столиці шість балістичних ракет "Іскандер-М", три крилаті ракети Х-69, одну крилату ракету "Калібр", 113 крилатих ракет Х-101, а також 48 ударних БпЛА типу Shahed.

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За словами начальника КМВА Сергія Попка, "ворог систематично атакує ударними дронами та ракетами різних типів та модифікацій".

Він закликав міжнародних партнерів надати Україні системи протиповітряної оборони.

“Нам потрібні засоби ППО. Ніхто і ніколи в історії не витримував такої кількості та потужності ракетних ударів. Демократичний світ має допомогти закрити небо над мирними українськими містами. Більше засобів ППО - більше збережених життів. І тим ближче ми до Перемоги”, - написав Попко.

25 березня РФ атакувала Київ двома "Цирконами". Kyiv Post розповідав про ці гіперзвукові протикорабельні ракети.

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Нагадаємо, Буданов пояснив, що Росія атакує Україну "Цирконами", аби пробити систему ППО.

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