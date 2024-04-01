Зранку 31 березня у Росії в Красноармійську Саратовської області знайшли уламки російської стратегічної ракети Х-101.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

Зазначається, що під час пуску бойова частина ракети Х-101 здетонувала в повітрі, а фрагменти впали на територію Красноармійська.

«Один з уламків упав за 400 метрів від житлового будинку 19 на вулиці 5-го мікрорайону міста. Постраждалих немає. Офіційно місцева влада ситуацію не коментувала», – йдеться у повідомленні.

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Місцеві ЗМІ раніше писали, що це ніби був «збитий український безпілотник».

Також джерело ASTRA повідомляє, що дві авіабомби ФАБ-500 впали з російських літаків на Бєлгородську область. За два останні тижня російські літаки впустили на території Бєлгородської області 14 авіабомб.

Раніше ми писали, що російські винищувачі впустили три авіабомби ФАБ у Бєлгородській області.

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