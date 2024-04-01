Двоє підозрюваних у вбивстві російського військового льотчика Максима Кузьмінова, застреленого в Іспанії, залишили на місці злочину 9-мм гільзу від пістолета Макарова, пише видання The New York Times у розгорнутій статті про вбивство.

Видання посилається на інформацію від іспанських слідчих, які ведуть справу й розкрили її подробиці на умовах анонімності.

Загиблий 28-річний Максим Кузьмінов був командиром екіпажу російського гелікоптера Мі-8, на якому він перелетів до України в серпні минулого року в рамках успішної спецоперації української воєнної розвідки (ГУР), заявивши, що виступає проти російської агресії.

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NYT наголошує на тому, що гільзи від куль до пістолету Макарова є важливим доказом у цій справі, адже це "стандартні боєприпаси колишнього комуністичного блоку".

Кузьмінов отримав від української влади 500 тисяч доларів, український паспорт на ім'я Ігоря Шевченко. Йому також запропонували долучитися до сил оборони України для подальшої боротьби проти Росії.

Однак Кузьмінов покинув Україну в жовтні 2023 року, оселившись на узбережжі Середземного моря в іспанському місті Вільяхойоса, популярному серед туристів із Великої Британії та Східної Європи. Він проживав у квартирі в будинку, розташованому неподалік пляжу.

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Іспанська влада вказувала на присутність активних російських організованих злочинних груп у цьому регіоні, деякі з яких мають зв’язки з російськими спецслужбами.

Інший російський військовий-перебіжчик, який зараз перебуває в Іспанії, на умовах анонімності описав виданню цей район як "червону зону", заповнену російськими агентами.

"Я ніколи туди не поїду", — сказав він.

В Іспанії Кузьмінов вів "нескромний спосіб життя", зауважив високопоставлений співробітник Цивільної гвардії Іспанії, яка контролює розслідування вбивства.

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Відвідуючи бари, популярні серед росіян і українців, російський пілот витрачав гроші, отримані від української влади. Часто бачили, як він пересувався містом на чорному Mercedes S-класу, пише видання.

Як саме нападники вийшли на Кузьмінова - поки залишається неясним. Однак двоє українських чиновників повідомили NYT, що пілот спілкувався зі своєю колишньою дівчиною з Росії і запросив її приїхати до нього в Іспанію.

"Це була серйозна помилка", - сказав один з чиновників.

Високопоставлені офіцери поліції наголошують на схожості між вбивством Кузьмінова, вбивством у 2019 році колишнього чеченського полководця Зелімхана Хангошвілі в Берліні та замахом на Сергія Скрипаля у Солсбері в 2018 році. Замахи на Хангошвілі та Скрипаля приписують російським спецслужбам.

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День вбивства: реконструкція

Як пише NYT, вранці 13 лютого білий Hyundai Tucson заїхав до підземного гаража багатоквартирного будинку, де мешкав Кузьмінов. Авто припаркували між ліфтом та пандусом, що веде на вулицю. Двоє чоловіків чекали там кілька годин, як зазначив високопосадовець Цивільної гвардії.

Близько 16:20 Кузьмінов заїхав у гараж, припаркувався і пішов до ліфту. Нападники вийшли з машини, гукнули Кузьмінова та відкрили вогонь. Попри те, що в нього влучили шість куль, більшість з яких - в тулуб, російський пілот зробив кілька кроків, перш ніж впасти на пандус.

Як вказує видання, після цього двоє вбивць сіли назад у машину та переїхали тіло Кузьмінова. Пізніше спалену автівку знайшли за кілька миль від місця злочину. Фахівцям знадобився тиждень, аби ідентифікувати марку та модель автомобіля та встановити, що за два дні до вбивства Кузьмінова машину вкрали у місті Мурсія, яке знаходиться приблизно в годині їзди.

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The New York Times пише, що справу у суворій секретності розслідує спеціальний підрозділ Цивільної гвардії Іспанії. Влада публічно не підтвердила, що вбитим був Кузьмінов.

"Я тебе знайду, я тебе вб'ю, я тебе переїду і я тебе принижу"

Як наголошує The New York Times, російські офіційні особи раніше вдавалися до спотворених заяв, намагаючись приховати зв’язок Кремля з різними вбивствами в Європі. Однак справа Кузьмінова демонструє зовсім інший сценарій. Російські високопосадовці відкрито висловлювали почуття задоволення з приводу його смерті.

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Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив: "Цей зрадник і злочинець став моральним трупом у той момент, коли він спланував свій брудний і страшний злочин".

Дмитро Медведєв, колишній президент Росії і нинішній заступник голови Ради безпеки країни, сказав: "Собаці - собача смерть".

Українська влада зберігає відносну мовчанку щодо вбивства. Високопоставлені українські чиновники стурбовані тим, що це може завадити іншим наслідувати приклад Кузьмінова, повідомляє NYT.

Один високопосадовець зауважив: "Хто після цього буде з нами співпрацювати?"

Він також додав: "Росія буде інтенсивно поширювати пропаганду — вони вже це роблять — що вони знайдуть усіх зрадників. Це приховане повідомлення іншим громадянам Росії, особливо військовим, мовляв, ми вас знайдемо, якщо ви нас зрадите".

Як зазначає The New York Times, особи, відповідальні за вбивство Кузьмінова, прагнули "передати повідомлення". "Це було чітке повідомлення, - заявив співрозмовник з Цивільної гвардії. - "Я тебе знайду, я тебе уб'ю, я тебе переїду і я тебе принижу".

Вбивство Кузьмінова викликало занепокоєння щодо того, що російські шпигунські мережі в Європі залишаються активними та націлені на ворогів Кремля, попри спроби знищити їх після вторгнення Путіна в Україну в 2022 році.

Увечері 19 лютого представник військової розвідки України Андрій Юсов підтвердив у коментарі Kyiv Post загибель Кузьмінова. Втім у розвідці не уточнили інформацію стосовно причин смерті пілота.

Росія раніше погрожувала перебіжчику. У жовтні 2023 року на телеканалі "Россия 1" вийшов сюжет, в якому люди, які представилися бійцями спецназу Головного управління Генштабу ЗС РФ, заявили, що Кузьмінов "не доживе до суду".

В окремому телерепортажі йшлося про те, що російська розвідка ГРУ "отримала наказ" ліквідувати Кузьмінова. "Звичайно, ми його знайдемо, ми до всіх дістанемося, у нас руки довгі", — сказав представник ГРУ.

Олексій Данілов, який на той час обіймав посаду секретаря Ради нацбезпеки та оборони Україні, в інтерв'ю "Українській правді" наголосив, що Київ пропонував Кузьмінову залишитися в Україні заради його безпеки.

"Позиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні, він би точно тут був захищений. Я не думаю, що вони могли тут так бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", – сказав він.