З Ірану до Росії прибула нова партія військового вантажу, який може містити ударні БпЛА типу Shahed, а також компоненти для виробництва дронів на территорії агресора.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Нещодавно спостерігали переліт вантажного борту з Тегерану до Москви, що говорить про надходження і готових дронів Shahed, і комплектуючих до них, оскільки ворог продовжує збирати ці БПЛА на своїй території", - повідомила Гуменюк.

Advertisement

За її словами, росіяни все частіше використовують для атак на Україну "Шахеди", які виробляють на своїй території, про що свідчить російське маркування на них.

Речниця Сил оборони півдня попередила, що наразі противник продовжує збір інформації для майбутніх ударів по Україні як дронами, так і ракетами.

Нагадаємо, у КМВА розповіли, що від початку 2024 року Росія атакувала Київ п’ятьма "Цирконами" і 11 "Кинджалами".

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Напередодні у Західній півкулі спостерігали повне сонячне затемнення
Напередодні у Західній півкулі спостерігали повне сонячне затемнення
Київ Пост
14 хвилин тому
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Київ Пост
39 хвилин тому
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
12 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній У вбивстві російського пілота-перебіжчика Кузьмінова в Іспанії медіа знайшли російський слід
Далі » СБУ повідомила ще одну підозру пропагандистці Симоньян