З Ірану до Росії прибула нова партія військового вантажу, який може містити ударні БпЛА типу Shahed, а також компоненти для виробництва дронів на территорії агресора.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Нещодавно спостерігали переліт вантажного борту з Тегерану до Москви, що говорить про надходження і готових дронів Shahed, і комплектуючих до них, оскільки ворог продовжує збирати ці БПЛА на своїй території", - повідомила Гуменюк.

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За її словами, росіяни все частіше використовують для атак на Україну "Шахеди", які виробляють на своїй території, про що свідчить російське маркування на них.

Речниця Сил оборони півдня попередила, що наразі противник продовжує збір інформації для майбутніх ударів по Україні як дронами, так і ракетами.

Нагадаємо, у КМВА розповіли, що від початку 2024 року Росія атакувала Київ п’ятьма "Цирконами" і 11 "Кинджалами".