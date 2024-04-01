Служба безпеки заочно оголосила про нову підозру російській псевдожурналістці Маргариті Симоньян, яка закликала до геноциду українців. СБУ задокументувала її нові злочини.

Про це повідомила СБУ.

Зазначається, що фігурантка очолює міжнародний рупор Кремля – телеканал «RT» і входить до медійного пулу Путіна.

За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення Росії та воєнні злочини російських окупантів.

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Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.

Крім цього російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.

Симоньян регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді «авторських» дописів на власному Телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів.

Насамперед йдеться про її участь у телевізійній передачі ще одного російського пропагандиста – Володимира Соловйова.

Слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 442 (геноцид)

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

ст. 436 (пропаганда війни)

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Зазначається, що за матеріалами СБУ у березні 2023 року Симоньян уже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Раніше ми писали, що двох російських капітанів підозрюють у вивезенні українського зерна через Крим.