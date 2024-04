Новий пакет американської військової допомоги намагаються затвердити вже понад п’ять місяців. Зараз Конгрес матиме нове вікно можливостей для розгляду питання допомоги Україні. Які варіанти пропонує Сенат та чи є на Капітолійському пагорбі єдине рішення?

Пакет допомоги Україні від США, чи є в нас план Б?

"Україні терміново потрібний пакет підтримки від США, йдеться про цілий ряд програм: закупівля зброї, снарядів й інших витратних матеріалів, ремонт, підтримка, обмін даними, тренування, підготовка для нових спроможностей і багато-багато іншого. Україні також терміново потрібна бюджетна допомога, адже навіть за наявності значної суми від ЄС й інших партнерів, закладені в законопроєкт про допомогу Україні фінанси зараз дуже потрібні, щоб зберегти макростабільність і зберегти фінансування невійськових витрат", — запевняє Надзвичайна та повноважна амбасадорка України в США Оксана Маркарова.

Проблеми з ухваленням бюджету в США тягнуться з вересня 2023 року. В Сенаті вже кілька разів підряд ухвалювали короткостроковий тимчасовий документ, аби уникнути закриття урядових установ. Найбільші суперечки в Палаті представників виникли через фінансування Міністерства внутрішньої безпеки, яке опікується міграцією на південному кордоні США.

Скоро може відкритися нове вікно можливостей для ухвалення допомоги Україні. 19 березня Білий дім зміг досягти порозуміння з Конгресом щодо основних статей федерального бюджету на 2024 рік. Спікер Палати представників Майк Джонсон запевняє, що одразу після схвалення бюджету буде розглянута допомога Україні.

Ще 5 лютого Сенат США оприлюднив двопартійну пропозицію про фінансову допомогу Ізраїлю та Україні та охорону кордонів на суму 118 мільярдів доларів. Законопроєкт передбачає виділення 60,1 млрд доларів на допомогу Україні, 14,1 млрд доларів – Ізраїлю і 20,2 млрд доларів – на підвищення безпеки на американському кордоні.

Пізніше, 13 лютого, Сенат США остаточно підтримав законопроєкт про військову допомогу для України. Після цього його направили до Палати представників. Він має бути ухвалений протягом наступних двох місяців. Але значні суперечки точаться через фінансування заходів безпеки на кордоні США, і саме це питання затримує ухвалення бюджету допомоги Україні та Ізраїлю.

Що ж до України, то будь-які альтернативи американській допомозі можуть коштувати нам дуже дорого в майбутньому з огляду на умови, на яких надаються кошти, оскільки фінансування саме від Сполучених Штатів є безповоротним і допомагає нам забезпечити всі основні потреби в озброєнні.

"Щодо плану Б, то деякі заходи вже реалізовані, з ними працює наша команда. Ми запустили всі свої внутрішні ресурси, аби пережити зиму в умовах дефіциту коштів. А також намагаємося залучити додаткову допомогу від країн G7 і ряду країн-партнерів, таких як Нідерланди, Норвегія, Швеція й інші. Ми постійно пояснюємо їм ситуацію, і вони відповідно готові включитися. Робота в цьому напрямку не припиняється. Оскільки всі розуміють потенційні наслідки відсутності фінансування", — запевняє Міністр фінансів Сергій Марченко.

Чи справді падає підтримка України у США?

Нещодавно проведені соціологічні опитування свідчать, що в американців зменшилося бажання надавати Україні озброєння. В порівнянні з минулим роком, коли всі хотіли почути свідчення українців і дізнатися більше про нашу війну, цього року українським військовим було значно важче домовлятися про зустрічі з високопосадовцями та конгресменами.

“Зараз увага більше прикута до подій на Близькому Сході, хоча зло, з яким зустрілися Україна та Ізраїль, має одне обличчя”, — розповіла "Голосу Америки" голова Жіночого ветеранського руху Андріана Арехта-Сусак.

Однак, як зауважує старший науковий співробітник Гудзонського Інституту Люк Кофі, стосунки між державами хороші, а допомога США Україні стає сильнішою: “Якщо подивитися на те, яку допомогу надають США Україні зараз, порівняно з минулим роком, видно, що є прогрес”.

Сумніви щодо підтримки з боку Конгресу чи Джо Байдена викликані не тим, що конгресмени більше не хочуть продовжувати підтримувати нашу країну, а питанням, як довго ще США можуть собі це дозволити. Втім, на третьому році війни зменшення “ентузіазму” американців у питанні допомоги Україні є цілком закономірним.

“Це прозвучить несподівано для українських глядачів, але більшість американців взагалі не думають про Україну протягом дня. Їхня думка формується з того, що вони чують або не чують від свого політичного керівництва, тому важливо, щоб республіканці та демократи пояснювали людям, чому ми маємо продовжувати підтримувати Україну”, — говорить Кофі.

Кредитний проєкт Джонсона та заяви Трампа

epa10953060 Speaker of the House Mike Johnson (C) is escorted through the Rotunda by Republican Senator from Wisconsin Ron Johnson (L) and Republican Senator from Florida Rick Scott (R) to a Senate Republican luncheon in the US Capitol in Washington, DC, USA, 01 November 2023. Senate Minority Leader Mitch McConnell on 30 October 2023 reaffirmed his support for approving emergency funding for Ukraine, an issue that Speaker Johnson has said must be separate from aid to Israel. EPA-EFE/SHAWN THEW

Спікер Палати Майк Джонсон нещодавно оголосив що як альтернативу пакета підтримки України може запропонувати свій законопроєкт. Проєкт Сенату передбачає виділення єдиного траншу для всіх: України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанському регіону, а Джонсон пропонує розділити допомогу на окремі пакети.

Скоріш за все, Джонсон залучить до роботи над проєктом республіканця і голову комітету з закордонних справ Майка Маккола та голів інших комітетів. Адже Маккол раніше теж заявляв, що хоче представити свої напрацювання для скорішого вирішення фінансового питання, яким так переймається президент США Джо Байден.

Цей законопроєкт буде відображати позицію республіканців у Палаті представників. Розмір фінансування та умови потенційного проєкту Джонсона поки що невідомі. Тому незрозуміло, чи міститиме він фінансову підтримку, яка так потрібна Україні, чи буде розрахований лише на мілітарну допомогу. Але головною відмінністю може стати надання Україні допомоги не безповоротно, а на умовах кредиту або ленд-лізу.

Дональд Трамп, експрезидент та найімовірніший кандидат від Республіканської партії на виборах-2024, теж заявив, що кредит для України — це кращий варіант, ніж постійне фінансування за просто так.

18 березня ідею кредиту привіз до Києва близький до Трампа сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем. Він назвав це "кроком вперед" і зауважив, що "ідея з кредитом буде досить популярною не лише серед республіканців, а й серед демократів». Такий варіант можуть підтримати й виборці Трампа, і республіканці в цілому. Звісно, кредит – це краще, ніж нічого. Але політичні аналітики стверджують, що ця ідея недопрацьована та має кілька нюансів, зокрема, збільшення боргового навантаження на Україну та відсутність підтримки ідеї в адміністрації Джо Байдена.

Ще одним варіантом отримання фінансування для України може стати REPO Act, повідомив без деталей Джонсон. Це законопроєкт, завдяки якому стане можливим використовувати активи російських олігархів для часткової оплати допомоги Україні. Раніше російські активи планували використовувати виключно для відбудови України, але зараз цей план можуть змінити.

"Зусилля з надання допомоги Україні тривають занадто довго, тому конгресмени висувають широкий спектр ідей, - сказав Скот Каллінейн, науковий співробітник американського National Security Institute та директор з урядових справ в Razom for UkraineКаллінейн. - Сподіваюсь, що щось приверне увагу і допоможе зрушити справу з мертвої точки», – підсумовує він.

Політика стримування Росії

Розміри майбутньої підтримки для України багато в чому залежать від успіхів на полі бою. Після визначної та швидкої для України деокупації спочатку Київщини, а потім Харківщини та Херсона, партнери очікували таких самих досягнень після розпіареного літнього контрнаступу. Однак світ не побачив тих швидких результатів, на які так сподівався. Все це змусило багатьох партнерів сумніватись, чи справді Україна зможе перемогти.

Окрім цього, оптимізм Заходу щодо літнього контрнаступу формувався на основі того великого обсягу військової допомоги, яку партнери вже встигли надати Україні. Протягом весни 2023 року Сполучені Штати та європейські країни постачали нам танки, ракети й снаряди. Згодом міжнародні партнери навіть погодилися передати Україні довгоочікувані винищувачі F-16 і ракети великої дальності ATACMS.

Однак ексдиректор ЦРУ Девід Петреус впевнений, що українським військовим не вдалося здійснити значних проривів на фронті саме через великі затримки в постачанні. Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявляє: “Було безглуздо очікувати великого українського прориву цього року, тому що ми не озброїли Україну, щоб зробити цей прорив”.

Звісно, Україні все ж вдалося досягти деяких успіхів у контрнаступі, зокрема на морі. Чорноморський флот Росії змушений був почати передислокацію з Криму, адже ми змогли потопити й вивести з ладу дуже дорогі військові кораблі.

Але війна в Україні переходить у довготривалу фазу, і до цього потрібно готуватися не тільки самим українцям, а й американцям і європейцям. Не варто плекати ілюзії, що будь-яка можлива комбінація короткострокових кроків буде достатньою, щоб змусити Путіна відмовитися від війни. Це, безперечно, гра в довгу.

“Ми повинні розуміти, що ця війна триватиме роками, і хоч мені неприємно це говорити, але це реальність, і ми повинні так міркувати. Ми маємо почати планувати на довгострокову перспективу і дати українцям зброю, необхідну їм для перемоги, а не лише зброю, необхідну для виживання”, — говорить Люк Кофі, співробітник американського Hudson Institute, який спеціалізується на безпековій і зовнішній політиці.