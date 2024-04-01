Російська Федерація має на озброєнні дуже багато потужних 1500-кілограмових бомб, якими намагається виснажити українську систему ППО.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

«Це надзвичайно потужна зброя – 1500 кг достатньо, аби скласти повністю 9-поверховий панельний будинок чи стару «хрущовку». Звичайно, що таких бомб у Росії надзвичайно багато, і те, що вони їх використовують, вони намагаються виснажити нашу систему ППО. Основна наша задача зараз – це боротись безпосередньо з носіями, які саме застосовують ці бомби, а саме літаки Су-34 і Су-35. Звісно, що це досить непроста задача, однак ми показали, що можемо виконувати зараз і такі надскладні операції», - сказав Євлаш.

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Водночас він наголосив, що Україна потребує більше західних систем захисту, оскільки зараз в Україні не можуть виробляти їх самостійно. Тому в цьому питанні покладаються на партнерів.

Відповідаючи на питання щодо обстрілів України крилатими ракетами «Калібр», Євлаш зауважив, що це досить серйозна точна зброя.

«Звісно, що ця зброя має досить потужний ефект, у тому числі вона залишається досить точною. Наші підрозділи ППО вже неодноразово доводили, і досить часто ми збивали 100 із 100% саме крилатих ракет типу "Калібр". Звичайно, дальність їх досить висока і дозволяє покривати майже всю територію України. І застосовуємо ми проти цього різні сили і засоби, у тому числі підрозділи РЕБ, які досить вправно дозволяють боротися і збивати ці ракети з курсу», - розповів речник.

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Він додав, що для збиття великої кількості ракет необхідна і велика кількість систем ППО, на які так очікує Україна.

Крім того, Євлаш підтвердив, що наразі збивати російську гіперзвукову протикорабельну ракету «Циркон» може лише комплекс Patriot, який неодноразово доводив свою ефективність.

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Раніше ми писали, що Росія почала дедалі частіше застосовувати балістичні ракети. Збити таку зброю складніше.