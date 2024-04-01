У неділю на сході Афганістану здетонувала стара міна, коли нею гралися діти. Внаслідок вибуху загинули дев’ятеро малолітніх дітей, пише Укрінформ з посиланням на Associated Press.

Директор департаменту інформації та культури Талібану в Газні Хамідулла Ніса повідомив, що міна була встановлена десятки років тому біля села в районі Геро.

Він додав, що в результаті вибуху міни у неділю загинули п’ятеро хлопчиків та чотири дівчинки у віці від 5 до 10 років.

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Афганістан потерпає від війни впродовж десятиліть і залишається небезпечним місцем для дітей, які збирають брухт, щоб продати його і підтримати у такий спосіб свої родини. Багато дітей гине або отримує каліцтва, натрапляючи на нерозірвані боєприпаси, йдеться у матеріалі.

Раніше ми писали, що Пакистан завдав авіаударів по Афганістану. У результаті авіаударів загинуло п’ятеро жінок і троє дітей.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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