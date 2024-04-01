На тимчасово окупованих територіях через брак комунальників процвітає антисанітарія, оскільки є проблеми з вивозом сміття.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що причиною цього є те, що більшість населення покинула регіон, а також кадровий дефіцит, адже ті громадяни, що залишились на ТОТ, не співпрацюють з російською окупаційною владою. Відтак у тимчасово окупованих населених пунктах процвітає антисанітарія.

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У ЦНС зауважили, що на ТОТ зафіксовані випадки вивозу на сміттєві полігони відходів з Ростовської області.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях України влада Кремля планує запровадити «законодавчу» заборону на українські книги.

Нагадаємо, що на ТОТ росіяни намагаються дискредитувати українське підпілля через поширення фейкової інформації.

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