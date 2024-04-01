Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила та або знищила щоденними бомбардуваннями та обстрілами цивільної інфраструктури 1772 об’єкти медзакладів в Україні. Зокрема, 1564 об’єкти медзакладів було пошкоджено та ще 208 зруйновано вщент.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Йдеться про лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові будинки тощо. Найбільших втрат зазнали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпровщині, Херсонщині та Запоріжжі. Однак отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо.

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У повідомленні зазначається, що за цей час російська армія знищила 260 автівок екстреної медичної допомоги, 149 – пошкодила та ще 125 — захопила. Попри постійні атаки та артобстріли з боку Росії в Україні тривають роботи з відновлення медичної інфраструктури, аби забезпечити безперешкодний доступ кожного пацієнта до якісної та потрібної медичної допомоги.

Міністерству охорони здоров’я разом із партнерами вдалося повністю відновити 512 об’єктів медзакладів, ще 358 — відбудовано частково або перебувають в процесі відновлення.

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Йдеться про медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень, таких як вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Зокрема, найбільше відновлених медзакладів — на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

Зазначається, що роботи з відновлення української медичної інфраструктури триватимуть й надалі.

Раніше ми писали, що за перший квартал 2024 року російські війська застосували у напрямку Києва понад 180 засобів ураження, серед яких п’ять протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" і 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".