Поблизу Бахмута аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Помста» встановили прапор України практично над позиціями російської армії.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
«Між Курдюмівкою і Озорянівкою, що поблизу Бахмута, досі перебувають загарбники. Та попри це аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Помста» підняли там український стяг», - зазначили прикордонники.
Раніше ми писали, що прапор України замайорів посеред майже повністю знищеного Серебрянського лісництва поблизу Кремінної на Луганщині.
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