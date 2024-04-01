Поблизу Бахмута аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Помста» встановили прапор України практично над позиціями російської армії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

«Між Курдюмівкою і Озорянівкою, що поблизу Бахмута, досі перебувають загарбники. Та попри це аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Помста» підняли там український стяг», - зазначили прикордонники.

Раніше ми писали, що прапор України замайорів посеред майже повністю знищеного Серебрянського лісництва поблизу Кремінної на Луганщині.

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