«Між Курдюмівкою і Озорянівкою, що поблизу Бахмута, досі перебувають загарбники. Та попри це аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Помста» підняли там український стяг», - зазначили прикордонники.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Раніше ми писали, що прапор України замайорів посеред майже повністю знищеного Серебрянського лісництва поблизу Кремінної на Луганщині.