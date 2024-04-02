У вівторок, 2 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає Гаагу з робочим візитом для участі у міністерській конференції "Відновлення справедливості для України".

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Головна мета конференції - обговорення 7-го пункту Української формули миру - "Відновлення справедливості", а також опрацювання результатів документування і розслідування злочинів, вчинених російськими військами на території України.

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У фокусі уваги будуть подальші кроки для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Організаторами конференції виступають Україна, Нідерланди і Європейська комісія. Серед учасників заходу - прокурор Міжнародного кримінального суду, генеральний секретар Ради Європи, президент Євроюсту, представники Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U) та Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).

За результатами конференції буде прийнята політична декларація.

Окрім цього, у Гаазі Кулеба проведе низку двосторонніх перемовин, зокрема з нідерландською колегою Ханке Брюїнс Слот.

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Нагадаємо, минулого тижня Кулеба у Нью-Делі провів перемовини з індійським колегою щодо Формули миру президента Зеленського та її імплементації.