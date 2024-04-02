Після заяв спікера Палати представників США Майка Джонсона про те, що законопроєкт з понад 60 мільярдами доларів допомоги Україні можуть доповнити "деякими важливими нововведеннями", серед яких - надання кредиту, в Адміністрації президента Байдена вчергове закликали конгресменів розглянути ухвалену Сенатом версію документа.

Про це розповіла речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу.

"Ми висловилися дуже чітко. Ми вважаємо, що якщо спікер винесе на голосування додаток про національну безпеку - очевидно, що він включає Україну, гуманітарну допомогу, Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон – ми вважаємо, і це факт, що він отримає більшість двопартійної підтримки в сесійній залі Палати представників", - сказала вона у відповідь на запитання, чи підпише Байден законопроєкт із "нововведеннями", якщо це буде єдиний спосіб ухвалити допомогу Україні.

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За словами Жан-П’єр, початкова версія документа отримала 70 голосів "за" у Сенаті і лише 29 - проти, що свідчить про двопартійну підтримку ініціативи.

"Тому, як ми вважаємо, у такому вигляді це й має просуватися. Тож я не буду вдаватися в гіпотези", - підкреслила речниця Білого дому.

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Нагадаємо, спікер Джонсон вчергове заговорив про "деякі нововведення" в пакеті з допомогою Україні. Серед них - надання кредиту.

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