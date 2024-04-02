У Києві продовжує спостерігатися погіршення якості повітря через підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу фракції PM10, який принесла хвиля тепла з Середземномор’я.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.

На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря на правому і лівому берегах Дніпра у Києві загальний індекс якості повітря становить від 70 до 76 (високий рівень забрудненості).

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До нормалізації якості повітря киянам рекомендують утриматися від довгих прогулянок і провітрювання приміщень.

Також варто уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, але необхідно пити багато води. Якщо є очищувач повітря, слід увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, Kyiv Post писав, що 1 квітня Україну накрив пил із Сахари і чому це небезпечно.