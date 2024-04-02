НАБУ і САП викрили організовану групу в АТ "Укрзалізниця", яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за вдвічі завищеними цінами.

Джерела Kyiv Post у правоохоронних органах підтвердили, що до схеми причетний колишній позаштатний радник Офісу президента Артем Шило - фігурант низки журналістських розслідувань про корупцію. Його також пов'язують із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим.

Втім, у НАБУ на офіційний запит Kyiv Post відповіли, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати причетність Шила до розкрадання коштів і його затримання, оскільки не називають прізвищ до рішення суду.

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Раніше в НАБУ розповіли, що з червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб "Укрзалізниці" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

Зокрема, він організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.

За даними правоохоронців, компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, який має зв’язки з РФ.

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"Цей "переможець" через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав їх УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі", - йдеться у дописі відомства.

Внаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 років "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи й розпорядилися на власний розсуд.

Завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Наразі затримано лідера, співорганізатора і двох учасників організованої групи.

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