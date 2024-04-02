Джерела Kyiv Post підтвердили, що українські дрони атакували нафтопереробний завод у Татарстані. Нічна "бавовна" на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР, каже джерело.

"Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету РФ", - зазначило джерело.

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Український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.

Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це - 2,6% від загальної річної переробки рф на рік. Окрім того, цей завод входить до п'ятірки найбільших НПЗ РФ.

Сьогодні вранці Kyiv Post повідомляв, що вранці у вівторок, 2 квітня, українські дрони атакували російський Татарстан, що понад 1000 км від України. Ціллю атаки став завод, на якому збирають “Шахеди”.

Співрозмовник Kyiv Post у спецслужбах уточнив, що це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), додавши, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

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Опубліковані відео демонструють, як безпілотник влучив в одну з будівель, над якою після вибуху в небо здійнявся вогняний "гриб".