З тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути 17-річного хлопця.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Два роки неповнолітньому хлопцю довелося жити в окупації та ходити до російської школи. Найбільше юнака лякало, що після так званої юнармії, росіяни змусять його воювати проти Батьківщини. Нині йому вже сімнадцять. Весь цей час хлопець продовжував сподіватися на повернення в Україну», - написав Прокудін.

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За його словами, допомогла хлопцю волонтерська організація «Save Ukraine». І ось уже він з родиною у безпечному місці, під наглядом медиків та психологів.

Начальник ОВА повідомив, що від початку 2024 року вдалося повернути 48 дітей з ТОТ Херсонщини.

Раніше ми писали, що 22 березня в Україну за посередництвом Катару вдалось повернути ще дев’ятьох дітей.