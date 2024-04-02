Майже 400 судових рішень щодо відшкодування збитків Росією зафіксовано в Україні станом на кінець березня цього року за даними пошуковика по судовому реєстру Бабуся.

Про це свідчать дані Опендатабот.

У повідомленні зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення українські суди винесли 397 рішень щодо відшкодування шкоди, завданої військовою агресією Росії. Кількість таких справ стабільно зростає: так, у 2022 їх було 44, а у 2023 році — вже 262 рішення.

Advertisement

За три місяці 2024 року до реєстру додалось вже 91 судове рішення щодо відшкодування РФ збитків, спричинених війною.