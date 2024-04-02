Майже 400 судових рішень щодо відшкодування збитків Росією зафіксовано в Україні станом на кінець березня цього року за даними пошуковика по судовому реєстру Бабуся.
Про це свідчать дані Опендатабот.
У повідомленні зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення українські суди винесли 397 рішень щодо відшкодування шкоди, завданої військовою агресією Росії. Кількість таких справ стабільно зростає: так, у 2022 їх було 44, а у 2023 році — вже 262 рішення.
За три місяці 2024 року до реєстру додалось вже 91 судове рішення щодо відшкодування РФ збитків, спричинених війною.
Більшість рішень стосується стягнень на користь людей — 292, ще 105 рішень винесено на користь бізнесу.
У 2024 році вже розглядається щонайменше 487 справ проти РФ, з них 310 справ порушені громадянами та 177 — бізнесом.
Реальне виконання цих рішень наразі неможливе, адже просто не існує відповідного механізму. Проте сьогодні у Гаазі відкрили Реєстр збитків для України. Так, громадяни, які постраждали через війну РФ після початку повномасштабного вторгнення, можуть подати заяву безкоштовно через Дію.
Потрібно лише надати необхідну інформацію про постраждалих, їх майно та пошкодження, а також оцінку збитків і додаткові докази для підтвердження інформації викладеної у заяві.
Раніше ми писали, що в Україні понад 600 компаній переїжджали декілька разів, проте не повернулись у свої регіони від початку повномасштабної агресії Росії/
Крім того, сьогодні у Гаазі на міжнародній конференції "Відновлення справедливості для України" оголосили про початок подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.
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