Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь завжди готується до війни.

Про це пише БелТА, цитуючи Лукашенка під час робочої поїздки до Гродно.

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", - зазначив Лукашенко.

За його словами, у країні ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів, до військ постачаються різні види озброєнь і техніки.

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"Якщо звідти (з недружніх країн. - ред.) хтось підвиває і критикує нас, знайте: ми робимо правильно. Якщо там нас почнуть хвалити, біда", - сказав білоруський лідер.

Лукашенко наголосив, що Білорусь нікому нічим не загрожує: "Нам не треба комусь загрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю дай боже обробити".

Раніше ми писали, що Лукашенко випадково спростував слова Путіна про терористів, які втікали до України. Він заявив, що нападники на "Крокус Сіті Хол" мали намір потрапити до Білорусі, але через запроваджені заходи безпеки пішли на українсько-російський кордон.