Державний герб України – один із трьох офіційних символів, крім прапора і гімну. Він є нашим символом з давніх віків та бере свої витоки в X столітті. Вперше визнаний УНР, а далі заборонений більшовиками, Тризуб пройшов важкий і довгий шлях становлення. То що він означає?

Становлення державного герба України

Понад 100 років тому прототип сучасного герба України — Тризуб — було обрано символом Української Народної Республіки. Тризуб — це древній знак, який здавна вважався магічним оберегом. Як державний символ він почав використовуватися ще за часів Київської Русі.

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У 1918-му році український художник, архітектор і графік Василь Кричевський створив герб для Української Народної Республіки. Сучасний герб незалежної України візуально дуже схожий на цей перший знак УНР. Василь Кричевський також відомий як автор проєкту будинку Полтавського губернського земства, що нині є краєзнавчим музеєм.

Для обрання герба Центральна Рада УНР створила спеціальну підготовчу комісію. До неї увійшли видатні історики, юристи, гербознавці та художники того часу. Очолював комісію Михайло Грушевський, який тоді вважав, що український герб має зображати золотий плуг на синьому тлі як "символ творчої мирної праці", а навколо варто розташувати історичні герби українських земель. Тоді комісія розглянула декілька проєктів, але врешті-решт обрала за символ саме тризуб Володимира Великого.

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Після проголошення незалежності УНР 22 січня 1918 року процес затвердження державної символіки суттєво прискорився. Геральдичний знак київських князів, розроблений Василем Кричевським на основі Володимирового тризуба, став символом республіки, а згодом і Малим гербом України. Це все сталося за часів гетьмана Скоропадського, Директорії УНР та після злуки ЗУНР (Галичина) і УНР (Наддніпрянська Україна) в єдину соборну Українську Народну Республіку.

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За рішенням Верховної Ради України сучасний золотий тризуб на синьому щиті затвердили як Малий державний герб 19 лютого 1992 року. Група українських геральдистів, до якої входили Андрій Гречило, Олексій Кохан та Іван Турецький, працювала над розробкою цього остаточного дизайну.

Велика державна печатка УНР, 1918 рік. Художник Василь Кричевський

Як з’явився Тризуб?

Володимир Великий вперше використав тризуб як символ ще в Х столітті за часів Київської Русі. До цього його батько, Святослав Хоробрий, обрав собі за знак правлячої еліти двозуб. Тому багато фахівців вважають, що саме на його основі був створений теперішній символ. Загалом, за часів Володимира символи мали велике сакральне значення, тому їх обирали дуже ретельно.

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До слова, наразі Двозуб є одним із символів Сил спеціальних операцій. Він зображений на шевронах військовослужбовців, а на прапорі ССО навіть закарбована відома фраза Святослава Хороброго: “Іду на Ви”.

Володимир Великий обрав за свою символіку Тризуб і одразу почав карбувати його на монетах і печатках. У ті часи символ нового правителя неодмінно з'являвся спершу на монетах, випущених саме на його честь.

“Насправді, давньоруські монети, передусім оці златники, срібники Володимира — це, по суті, ремінісценція на візантійську монетарну систему. Князь, використовуючи ті самі принципи, за якими створювалися візантійські монети, почав карбувати на грошах власне зображення. Там навіть є напис: “Володимир на столі”, тобто “Володимир на престолі”. А на зворотньому боці стояв знак його власності, знак тризуба.” — каже геральдист Олекса Руденко.

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Є кілька гіпотез щодо трансформації символу двозуба в тризуб за часів Володимира Хрестителя. Однак жодна теорія не доведена вченими до кінця, бо має під собою надто мало фактів. Одна з теорій походження герба - це передача через нього символізму сокола, який падає з неба на свою здобич.

До речі, тризуб — це ще догеральдичний символ. Адже саме поняття “геральдика” (гербознавство) з’явилося значно пізніше за нього. В його основі лежить, скоріше, рунічна символіка, пов'язана з родиною та передачею влади від сина до батька. Щось схоже є й у давніх скандинавських народів.

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Вірчий знак Київського князя Володимира Великого. Україна-Русь. 80-90-і роки Х століття

Державний герб України – що означає Тризуб

За роки існування нашого Тризуба вчені висунули багато різних гіпотез стосовно його походження й значення. Однак наразі жодна з них не дає повного та вичерпного трактування цього символу.

Серед версій є: сокіл, якір, житній колос, лук зі стрілою, древній релігійний знак, тризубець, триєдина жертва в ім’я перемоги життя над смертю, а також верхівка скіпетра візантійського або скіфського царя. Існує також гіпотеза, що тризуб означає триєдиність світу та поєднання символів сонця та якоря.

Поширеною також є теорія, що Малий герб України — це монограма, в якій заховані перші літери імені Володимира. Або навіть одвічне слово, яке відгукується в серці кожного українця — "Воля".

Звісно, не обійшлося й без вбачання в тризубі зашифрованого зображення цифри 3», яку в давнину позначали на зразок сучасної літери "Ш". У давніх культурах, зокрема в єгипетській, це число уособлювало Вищий, тобто Божественний, порядок, коли з двох елементів з волі богів з'являється третій. Адже єгиптяни вірили, що світ складається з трьох зв’язаних рівнів: підземного, земного та небесного. Окрім того, людина містить в собі три важливі елементи: тіло, дух та душу. Тому кожне явище у Всесвіті має три основні стадії — появу, розвиток і знищення. Триєдиність усюди.

Доволі поширеною є думка, що тризуб – це відображення вісника небесної справедливості Рарога, чи сокола, що летить з висоти донизу. У більшості прадавніх культур визнавалася величність птахів, які символізували перемогу добра над злом, владу, честь, силу та доблесть. Сокіл, зокрема, займав величне місце у віруваннях давніх слов'ян. Можливо, саме тому сокіл, що летить донизу, став прототипом герба династії Рюриковичів і гербів ще багатьох славетних родів на території Європи.

Історичній традиції понад тисяча років

Стародавній символ Тризуб зустрічався на нашій території з давніх часів. Археологи знайшли зображення цього символу, яке датується ще X століттям. Наші предки зображували тризуб на посуді й прикрасах, карбували його на монетах і печатках, якими скріплювалися міжнародні договори. Тризуб вважався символом князя Володимира Великого, який вивів це зображення на новий, державний рівень. Тризуб також свідчить про те, що українці мають тісний зв'язок із південно-європейською культурою Середземного моря, з яким пов'язане наше Чорне море.

Затверджений як національний символ УНР у 1918 році, тризуб став нашим державним гербом. Він проіснував в умовах терору та заборон аж до XXI століття. Зараз його використовують різноманітні організації, він є на прикрасах і татуюваннях, його карбують на національних будівлях і витворах мистецтва. В Українській повстанській армії тризуб зображався на нагородах та бофонах (грошових знаках), а також з’являвся в друкованих виданнях і на плакатах для підсилення бойового духу.

Таким чином, ставши Державним гербом сучасної України, Тризуб символізує тяглість і спадкоємність споконвічних традицій нашої нації.

Колекція з понад 160 печаток доби Української Народної Республіки (УНР), періоду Української Держави Павла Скоропадського та з часу після проголошення у Львові 30 червня 1941 року Акту відновлення Української Держави

Що було з Тризубом у часи СРСР?

Ненависть до тризуба і страх перед українською культурою стали червоною – бо кривавою – ниткою, що об’єднала, здавалось би, протилежні ідеї царату й більшовизму. У тому ж таки 1918-му, коли в потязі під Корсунем Тимчасовий Уряд затверджував наш герб, більшовики увійшли в Київ. Всього за кілька днів було страчено та закатовано понад 5 000 українців. Переважно, жертвами були ті, в чиїх оселях знаходили національну символіку – вишиванки, рушники чи портрет Шевченка. Без розбору вбивали тих, хто просто розмовляв українською.

Повноцінно стати знаком української державності Тризуб зміг після розпаду Радянського Союзу. Утім, завдяки тому, що його прийняли як герб Української держави ще за часів УНР, він заслужив на окреме місце серед повстанського руху.

Національна символіка, включно з гербом, була таким способом позначення своїх для повстанців різних часів, зокрема її активно використовувала УПА. За часів козацтва тризуб також активно використовували як оберіг. Тризуб справді з'єднує нашу минулу й сучасну історію, адже навіть зараз він лякає та змушує росіян знищувати будь-які його зображення. Але люди люблять і плекають цей символ і проносять його крізь життя, як і наш державний прапор, як у часи ГУЛАГу, так і в нинішній російській окупації.

“У Радянському Союзі для нього було окреме визначення: націоналістичний символ. Але СРСР, як і кожна імперія, формував сенси. Він стверджував, що націоналістична — далі знак рівняння — нацистська”, — каже Олекса Руденко.

Наразі Державний герб став важливою частиною нашого життя, символом, яким ми пишаємось і за який готові стояти на смерть, як і за нашу державу. Він символізує передусім наш тисячолітній зв’язок із предками, а також понад 200 років національно-визвольної боротьби за волю, культуру та спокійне життя на своїй землі.