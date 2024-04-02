Партизани зафіксували перекидання важкої техніки РФ з Азовського в бік Джанкоя. Далі російські війська направили її на Херсонщину, щоб поповнити втрати після знищення техніки українськими FPV-дронами.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

"Завдяки нашим агентам з угруповання військ "Дніпро" нам стало відомо, що російська армія зазнає втрат у техніці, зокрема легко броньованій", - йдеться в повідомленні.

Сили руху опору зауважують, що ці втрати повною мірою не компенсуються через відсутність потрібної кількості техніки, готової для виконання бойових завдань.

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Раніше ми писали, що російська армія перекинула до тимчасово окупованої Євпаторії 31 танк для посилення свого кримського угрупування. Останнім часом простежується тенденція накопичення броньованої техніки в Криму.

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