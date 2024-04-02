Партизани зафіксували перекидання важкої техніки РФ з Азовського в бік Джанкоя. Далі російські війська направили її на Херсонщину, щоб поповнити втрати після знищення техніки українськими FPV-дронами.
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.
"Завдяки нашим агентам з угруповання військ "Дніпро" нам стало відомо, що російська армія зазнає втрат у техніці, зокрема легко броньованій", - йдеться в повідомленні.
Сили руху опору зауважують, що ці втрати повною мірою не компенсуються через відсутність потрібної кількості техніки, готової для виконання бойових завдань.
Раніше ми писали, що російська армія перекинула до тимчасово окупованої Євпаторії 31 танк для посилення свого кримського угрупування. Останнім часом простежується тенденція накопичення броньованої техніки в Криму.
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