Міністерство юстиції РФ заборонило гасло “Слава Україні!” та публічну демонстрацію символіки Організації українських націоналістів.

Про це пише російська державна інформагенція ТАСС.

Повідомляється, що заборонено емблему ОУН «у вигляді стилізованого золотого тризуба, середній елемент якого виконаний у формі гострого меча», і «чорний рівносторонній трикутник підставкою вгору».

Таке рішення пояснюють тим, що ОУН, Українську народно-революційну армію, УПА та Українську народну самооборону внесли до переліку "нацистських".

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За таке правопорушення в Росії передбачається штраф до 2 тисяч рублів або адміністративний арешт до 15 діб. Посадовцям загрожує штраф до 4 тисяч рублів. А юридичні особи в такому разі повинні будуть сплатити до 50 тисяч рублів.