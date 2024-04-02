У 2023 році Київстар сплатив 10,8 млрд грн податків і зборів до державного бюджету України. А за час повномасштабного вторгнення росії в Україну, сума сплачених телеком-оператором податків і зборів перевищила 21,6 млрд грн.

Крім того Київстар витратив понад 1,8 млрд грн на реалізацію соціально важливих проєктів – підтримку Збройних Сил України, закупівлю медичного обладнання для опікового центру «Незламні», обладнання укриттів інтернет-зв`язком, організацію IT-навчання для дітей, що втратили батьків під час війни та інших. Компанія також підтримує абонентів у прифронтових та деокупованих населених пунктах, надаючи бонуси і послуги без додаткової оплати.

Advertisement

До благодійних ініціатив телеком-оператора активно приєднуються абоненти компанії, співробітники та небайдужі громадяни. Так, завдяки їх зусиллям зібрано понад 180 млн грн на спорядження для 146 інженерно-саперних груп, які задіяні у розмінуванні території України. Особистий внесок телеком-оператора Київстар у цей проєкт склав 62 млн грн.

У команді Київстар працюють волонтери, які підтримують військові бригади, і виконують запити військових у засобах зв`язку, послугах Big Data, гуманітарної допомоги тощо. За час війни співробітники компанії отримали більше 30 почесних грамот та відзнак від командування ЗСУ, ГУР МО України, ДКІБ СБУ – за участь у захисті суверенітету і незалежності України під час воєнного стану.

Advertisement

"Наша компанія є сумлінним платником податків і прикладом чесного, прозорого бізнесу, – коментує генеральний директор Київстар, Олександр Комаров. – Попри виклики війни й економічні складнощі, ми продовжимо надавати Україні значну фінансову, технологічну і гуманітарну підтримку, щоб наближати перемогу».

Київстар оголосив про плани надати у 2024 році цільової допомоги для ЗСУ на суму як мінімум 100млн грн. Також у планах компанії – подальший розвиток в Україні сучасних технологій зв`язку та сприяння державі у відбудові інфраструктури. З цією метою телеком-оператор у найближчі три роки інвестує 600млн доларів США.

Advertisement

Київстар є важливою інфраструктурною компанією, яка надає в Україні критично важливі послуги телекомунікацій. За понад 25 років роботи Київстар побудував 40 тисяч базових станцій мобільного зв`язку, понад 14 тисяч технологічних майданчиків, 40 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній. За останні два роки інвестиції Київстар у розвиток цифрових послуг та відбудову телеком мереж перевищили 12млрд грн.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2023 р. обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та більше 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології та в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн доларів США. Компанія допомагає країні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 1,8 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, місцевих громад, а також на благодійні ініціативи. Єдиний акціонер Київстар – міжнародна Група VEON з головним офісом в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

Advertisement