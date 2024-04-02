У Гаазі на міжнародній конференції "Відновлення справедливості для України" оголосили про початок подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

У коментарі кореспонденту Укрінформу заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра назвала цей момент історичним.

"Цей момент є історичним. Для мене особисто він ще й емоційний, тому що одразу після початку повномасштабного вторгнення ми разом із кількома юристами почали відпрацьовувати варіанти: куди можуть звернутися наші люди, які вже постраждали чи ще постраждають від цієї агресії, щоб отримати компенсацію за завдані збитки, шкоду чи втрати. Виявилося, на жаль, що чинних юридичних механізмів щодо отримання компенсації було недостатньо. А якщо вже казати щиро, то їх і зовсім не було", – розповіла Мудра.

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Вона зазначила, що на початку травня Указом Президента була створена робоча група на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Група мала напрацювати міжнародний правовий механізм, який могли би використовувати громадяни для отримання компенсації.

"Після цього була тривала та наполеглива праця цієї робочої групи… І ось ми маємо сьогодні відкриття роботи Реєстру для прийому заяв, запуск Реєстру в експлуатацію. Це означає, що перша категорія постраждалих уже матиме змогу віднині подавати заяви в цей міжнародний Реєстр збитків", - додала заступниця керівника Офісу Президента.

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Реєстр починає приймати заяви на компенсацію шкоди постраждалим від збройної агресії РФ. Поки що йдеться про одну категорію заявників, а саме пошкодження або знищення житлового майна. Загалом Реєстр налічуватиме понад 40 категорій.

"На сьогодні Рада Реєстру уже затвердила категорії збитків. Їх понад сорок. Категорії збитків стосуються трьох основних суб'єктів: фізичні особи, юридичні особи та держава Україна. Ми говоримо про сотні мільярдів доларів збитків, яких Російська Федерація своєю неспровокованою агресією завдала державі Україна, українцям і бізнесу. Відповідно до нещодавнього звіту Світового банку та міжнародних організацій, попередня сума збитків оцінена в 486 млрд дол. І це без урахування шкоди фізичним особам. Тобто це виключно те, що було оцінено на рівні держави. І ми можемо з упевненістю стверджувати, що ця цифра зросте щонайменше вдвічі. Тому навіть тих активів, які на сьогодні є в інших юрисдикціях, не вистачить для покриття всієї суми", – сказала Мудра.

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Також Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що загалом у реєстрі очікується до 8 млн заяв від українців, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що за першу годину функціонування міжнародного Реєстру збитків від агресії Російської Федерації заявки на компенсацію подали вже 18 українців.

Раніше ми писали, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про початок роботи Міжнародного реєстру збитків України. За його словами, українці українці зможуть користуватися новим сервісом онлайн через застосунок "Дія" для уточнення даних міжнародного Реєстру з метою майбутніх репарацій.