Партизани руху “Атеш” повідомили Kyiv Post, що представники підпілля проникли у "Науково-виробничий комплекс Пуск" і змогли викрасти низку документів, серед яких готова технічна документацією оновленого корабельного прицільного приладу "УВ-450-01" та додатки з оцінки до нього.  

Цей прилад призначений для спостереження і наведення на ціль. Він призначений для супроводу морських операцій, покращуючи ситуаційну обізнаність і можливості виявлення цілей.

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Партизани розповідають Kyiv Post, що роздобути документи допоміг працівник цієї російської компанії.

“Це важливо, адже фахівці в Міноборони України зможуть ретельно дослідити систему спостереження та захоплення цілей в нових російських кораблях. Знати їх переваги та недоліки”, - пояснює Kyiv Post представник партизанського руху “Атеш”, додавши, що ці матеріали дозволять Україні “скопіювати це за потреби”.

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"Це досить коштовний проєкт, на який росіяни витратили багато ресурсів”, - додають у підпіллі.

Вони зазначили, що технічна документація передана Силам оборони. Вона посприяє перемозі України.

ЗАТ "НВК Пуск" - це російська компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві продукції для спостереження і кораблеводіння, а також виявлення надводних і берегових об'єктів. Вона здійснює наукові дослідження і розробки в цій галузі.

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Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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