Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років, який Верховна рада схвалила у травні 2023 року.

Відповідне оновлення карти закону опубліковано на сайті парламенту.

Законопроєкт ініціювало Міністерство оборони України спільно зі Збройними силами України. З цього випливає, що з 3 квітня повістки можна буде видавати 25-річним військовозобов'язаним громадянам.

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Нагадаємо, за закон №9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років Верховна Рада проголосувала ще 30 травня 2023 року, а 5 червня того ж року документ передали на підпис голові держави. Тоді підтримали законопроєкт 304 депутати. Однак відтоді він лежав без підпису президента.

Раніше ми писали, що у Міноборони пояснили, що передбачає законопроєкт про мобілізацію та військову підготовку.