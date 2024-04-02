Запуск ракети-носія Falcon 9 із 22 інтернет-супутниками Starlink на борту був здійснений з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Про це компанія повідомила у соцмережі Х.

Сьогодні компанія SpaceX здійснила запуск у космос нової партії з 22 інтернет-супутників Starlink.

Пізніше у компанії додали, що перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилини після старту. Він здійснив вертикальну посадку на платформу-дрон Of Course I Still Love You у Тихому океані.

Також компанія підтвердила виведення інтернет-супутників на низьку навколоземну орбіту. Сьогоднішній запуск став уже 32-ю місією для Falcon 9 у 2024 році та 21-ю, присвяченою створенню мегасузір’я Starlink.

Раніше ми писали, що до 2030 року Південна Корея планує вивести на навколоземну орбіту близько 60 малих і мікророзмірних розвідувальних супутників для зміцнення власних можливостей моніторингу загроз із боку КНДР.