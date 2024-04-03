Під час конференції «Відновлення справедливості для України» в Гаазі 44 держави в спеціальній декларації підтримали створення спеціального трибуналу щодо злочинів Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт уряду Нідерландів.

«Ми заявляємо про наше рішуче засудження всіх міжнародних злочинів, скоєних з боку РФ проти України; ці акти, включаючи спробу незаконної анексії регіонів України, є кричущими порушеннями Статуту ООН, є порушенням міжнародного права, що тягне за собою державну відповідальність РФ, загрожують міжнародному миру і безпеці, ставлять під сумнів повагу до заснованого на правилах міжнародного порядку і підривають демократичні цінності», – йдеться у декларації.

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Країни-підписанти висловилися за посилення спільних зусиль для забезпечення належного розслідування російських злочинів, скоєних у війні проти України, та за понесення Росією відповідальності за всі порушення міжнародного права.

Також ці країни підтримали ініціативи щодо використання заморожених активів РФ на користь України і привітали пропозицію Нідерландів розмістити увсебе компенсаційний механізм.

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Політичну декларацію наразі підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Велика Британія і США.

Раніше ми писали, що 2 квітня на міжнародній конференції "Відновлення справедливості для України" оголосили про початок приймання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.