"Більшість українців продовжує вірити в перемогу України. Якщо брати варіанти "безумовно вірю" і "скоріш за все", то цифра не дуже змінилася. Загалом, десь під 90% вірять у перемогу України у війні", - розповів президент Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв’ю Українській правді, коментуючи результати одного з останніх соціологічних досліджень КМІС щодо настроїв суспільства України.

 

Advertisement

Паніотто зазначив, що останні події примусили частину людей засумніватися. Зокрема, через не такий, як очікували, результат контрнаступу та ситуацію з підтримкою від США.

Він додав, що згідно з опитуванням, у жовтні 2023 року українців найбільше турбувала тема корупції, військові проблеми та ситуація на фронті. А потім вже зарплати й пенсії, комунальні тарифи, демографічна проблема, безробіття. 

"Потроху рівень довіри до президента почав знижуватися з вересня минулого року – вплинули на це проблеми з контрнаступом. І зараз друге, що впливає – відставка Залужного", - зазначив Паніотто.

Advertisement

 

 

Науковець додав, що рівень довіри до Зеленського зараз приблизно 60–62%. Це набагато вище, ніж було до повномасштабної війни. 

Раніше ми писали, що 8 лютого цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Цю посаду Залужний обіймав із 2021 року.

Новим Головкомом став Олександр Сирський. Зеленський назвав Сирського "найбільш досвідченим українським командувачем".

До підвищення Сирський обіймав посаду Командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Advertisement

Залужний після звільнення заявив, що «завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року, тому всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також, щоб перемогти теж разом».

У березні стало відомо, що Президент України погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

До звільнення Залужного протягом кількох місяців в українському інформаційному просторі регулярно виникали чутки про конфлікт між Зеленським і Залужним.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Напередодні у Західній півкулі спостерігали повне сонячне затемнення
Напередодні у Західній півкулі спостерігали повне сонячне затемнення
Київ Пост
20 хвилин тому
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Київ Пост
45 хвилин тому
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
13 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Понад 40 країн підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України
Далі » Хроніка війни в Україні. 3 квітня: "Навряд чи можна ще щось сказати"