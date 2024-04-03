"Більшість українців продовжує вірити в перемогу України. Якщо брати варіанти "безумовно вірю" і "скоріш за все", то цифра не дуже змінилася. Загалом, десь під 90% вірять у перемогу України у війні", - розповів президент Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв’ю Українській правді, коментуючи результати одного з останніх соціологічних досліджень КМІС щодо настроїв суспільства України.

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Паніотто зазначив, що останні події примусили частину людей засумніватися. Зокрема, через не такий, як очікували, результат контрнаступу та ситуацію з підтримкою від США.

Він додав, що згідно з опитуванням, у жовтні 2023 року українців найбільше турбувала тема корупції, військові проблеми та ситуація на фронті. А потім вже зарплати й пенсії, комунальні тарифи, демографічна проблема, безробіття.

"Потроху рівень довіри до президента почав знижуватися з вересня минулого року – вплинули на це проблеми з контрнаступом. І зараз друге, що впливає – відставка Залужного", - зазначив Паніотто.

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Науковець додав, що рівень довіри до Зеленського зараз приблизно 60–62%. Це набагато вище, ніж було до повномасштабної війни.

Раніше ми писали, що 8 лютого цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Цю посаду Залужний обіймав із 2021 року.

Новим Головкомом став Олександр Сирський. Зеленський назвав Сирського "найбільш досвідченим українським командувачем".

До підвищення Сирський обіймав посаду Командувача Сухопутних військ ЗСУ.

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Залужний після звільнення заявив, що «завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року, тому всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також, щоб перемогти теж разом».

У березні стало відомо, що Президент України погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

До звільнення Залужного протягом кількох місяців в українському інформаційному просторі регулярно виникали чутки про конфлікт між Зеленським і Залужним.