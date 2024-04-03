Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати "не підтримували і не сприяли" поточній кампанії України з завдання ударів по російських інфраструктурних об'єктах.
Про це чільний дипломат Вашингтону заявив 2 квітня в Парижі під час спільної прес-конференції зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне, відповідаючи на запитання, чи є такі транскордонні удари правильним стратегічним підходом.
Своєю чергою, Сежурне відповів на це ж питання: "Я буду досить чітким і прямим щодо ударів України по російських нафтопереробних заводах. Український народ діє на свій розсуд, у рамках самозахисту, і ми вважаємо, що Росія є агресором. І за таких обставин навряд чи можна ще щось сказати. Думаю, ви мене зрозуміли".
Того ж дня посол США в НАТО Джуліанна Сміт підтримала американську точку зору.
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"Що стосується фактичного ураження цілей всередині Росії, то ми цього не підтримуємо", — заявила Сміт під час онлайн брифінгу для преси.
Усі троє посадовців говорили про два нещодавні нічні удари – по російському заводу з виробництва безпілотників і нафтопереробному заводу в Татарстані, розташованому приблизно за 1250 кілометрів від найближчого кордону з Україною. Вважається, що це були найпотужніші удари від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Вважається, що удари було завдано з легкого літака UJ-22, обладнаного системами штучного інтелекту.
Київ стверджує, що такі цілі є легітимними і доречними в рамках стратегії обмеження логістичних можливостей Росії.
З початку вторгнення цивільна інфраструктура України зазнала збитків на мільярди доларів, внаслідок чого населені пункти перетворилися на руїни, а домогосподарства залишилися без електрики, тепла і води.
Нещодавні удари по другому за чисельністю населення місту України — Харкову — вивели з ладу "майже всю" його енергетичну інфраструктуру, заявив 1 квітня міський голова Ігор Терехов.
Таким чином, Росія намагається "створити масштабну європейську кризу, роблячи Україну непридатною для життя", — написала в соціальних мережах Енн Епплбаум, старша наукова співробітниця Інституту Агора при Школі вищих міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса.
Russian propagandists are telling us what they are planning to do: create a massive European crisis by making Ukraine uninhabitable. This can be achieved either through continued bombing, or through brutal occupation, or both.— Anne Applebaum (@anneapplebaum) April 2, 2024
Listen to them. Take them seriously. https://t.co/a6k7TQ795P
Оприлюднено відео руйнувань на півдні Дніпропетровщини, спричинених Росією
Після російського бомбардування 2 квітня Дніпра (одного з п'яти українських міст-мільйонників до лютого 2022 року) голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак опублікував відео завданих руйнувань.
Того дня авіаудари пошкодили престижний спортивний коледж олімпійського рівня, дитячий садок і кілька підприємств.
Вдаривши по коледжу, "який понад 40 років готував справжніх зірок спорту", ... Росія вчинила злочин проти найціннішого — наших дітей", — заявив Лисак у своєму Telegram-каналі.
Він додав, що в результаті удару постраждали 18 цивільних осіб, а п'ятеро дітей були госпіталізовані.
Він зазначив, що під час авіаударів учні перебували в приміщенні коледжу, але всі вони вижили, оскільки дотрималися правил безпеки.
Лисак подякував вчителям "за злагоджені дії".
До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 55 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки, повідомила ДСНС на своїй сторінці у Facebook.
Окупаційні війська незначно просунулись на захід від Авдіївки
Російські війська нещодавно здійснили підтверджене просування на південний захід і захід від Авдіївки. За кілька днів до того українські війська відбили масовану танкову атаку біля Тоненького, повідомляє Інститут дослідження війни (ISW).
Геолокаційні кадри показують, що підрозділи 9-ї мотострілецької бригади так званої "армії ДНР" просунулися вздовж вулиці Гагаріна у Водяному (на південний захід від Авдіївки) і, як повідомляється, вийшли на його західні околиці. (Деякі російські джерела стверджують, що окупаційні війська тепер повністю контролюють Водяне, що потенційно створює передумови для нового наступу в напрямку сусіднього Первомайського, розташованого південніше).
Опубліковані минулими вихідними геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська намагалися здійснити додаткові незначні просування на захід від Тоненького під час вищезгаданої невдалої механізованої атаки.
Tonenke part2. Work of AFU 53rd & 25th.— imi (m) (@moklasen) April 1, 2024
Image#1 (1:05-1:16):
48.131728, 37.612853 destr. AFV
48.131661, 37.612842 dmg. IFV
48.131581, 37.612837 destr. Tank
48.131359, 37.612901 destr. Tank
48.131957, 37.611898 destr. AFV
48.131484, 37.610750 destr. AFV
48.130833, 37.611051… pic.twitter.com/EAHpF3OXuq
Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України відвідала Львів, де відзначила успіхи ІТ-індустрії країни
2 квітня Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер приїздила до Львова, де відвідала інформаційно-технологічний кластер, який, за її словами, "створює технологічну та інноваційну екосистему світового класу".
Вона також зустрілася з мером Львова Андрієм Садовим, IT підприємцями та представниками бізнесу, йдеться у заяві Державного департаменту. Пріцкер "також підкреслила роль, яку відіграватиме громадське відновлення по всій країні", — йдеться у заяві.
Її мандат після призначення на посаду у вересні 2023 року передбачає співпрацю з українським урядом, G7, Європейським Союзом, міжнародними фінансовими установами, міжнародними партнерами та американським приватним сектором.
Колишня міністерка торгівлі походить із села Великі Прицьки під Києвом, де її родина володіла зерносховищем "до еміграції в США понад 100 років тому", згідно з повідомленням Державного департаменту.
Сім'я мільярдерів з Чикаго володіє мережею готелів Hyatt, а брат Пенні Пріцкер, Джей Бі Пріцкер, є нинішнім губернатором штату Іллінойс.
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