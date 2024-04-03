Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати "не підтримували і не сприяли" поточній кампанії України з завдання ударів по російських інфраструктурних об'єктах.

Про це чільний дипломат Вашингтону заявив 2 квітня в Парижі під час спільної прес-конференції зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне, відповідаючи на запитання, чи є такі транскордонні удари правильним стратегічним підходом.

Своєю чергою, Сежурне відповів на це ж питання: "Я буду досить чітким і прямим щодо ударів України по російських нафтопереробних заводах. Український народ діє на свій розсуд, у рамках самозахисту, і ми вважаємо, що Росія є агресором. І за таких обставин навряд чи можна ще щось сказати. Думаю, ви мене зрозуміли".

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Того ж дня посол США в НАТО Джуліанна Сміт підтримала американську точку зору.

"Що стосується фактичного ураження цілей всередині Росії, то ми цього не підтримуємо", — заявила Сміт під час онлайн брифінгу для преси.

Усі троє посадовців говорили про два нещодавні нічні удари – по російському заводу з виробництва безпілотників і нафтопереробному заводу в Татарстані, розташованому приблизно за 1250 кілометрів від найближчого кордону з Україною. Вважається, що це були найпотужніші удари від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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Вважається, що удари було завдано з легкого літака UJ-22, обладнаного системами штучного інтелекту.

Київ стверджує, що такі цілі є легітимними і доречними в рамках стратегії обмеження логістичних можливостей Росії.

З початку вторгнення цивільна інфраструктура України зазнала збитків на мільярди доларів, внаслідок чого населені пункти перетворилися на руїни, а домогосподарства залишилися без електрики, тепла і води.

Нещодавні удари по другому за чисельністю населення місту України — Харкову — вивели з ладу "майже всю" його енергетичну інфраструктуру, заявив 1 квітня міський голова Ігор Терехов.

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Таким чином, Росія намагається "створити масштабну європейську кризу, роблячи Україну непридатною для життя", — написала в соціальних мережах Енн Епплбаум, старша наукова співробітниця Інституту Агора при Школі вищих міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса.