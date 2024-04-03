У ДПСУ повідомили, що поблизу Новомихайлівки Донецької області прикордонники Головного оперативно-розшукового відділу “Донецьк” взяли в полон стрільця і двох рядових 10-го танкового полку армії РФ.

“Росіяни за підтримки важкої техніки намагалися штурмувати наші позиції в районі Новомихайлівки, але потрапили під активне вогневе ураження Сил оборони”, - зазначили в Державній прикордонній службі України.

Залишившись без їжі, зв’язку та можливості евакуюватися, троє росіян вирішили здатися в полон, вийшовши на позиції прикордонників і десантників.

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Полонених під обстрілами евакуювали з позицій прикордонники Головного оперативно-розшукового відділу “Донецьк”.

Росіяни повідомили, що приїхали на війну, аби заробити грошей, підписавши короткострокові контракти. Їм обіцяли до 200 тисяч рублів на місяць.

Затримані - це стрілець, який мав штурмувати позиції, і двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.

Раніше ми писали, що оператори FPV-дронів 8-го полку ССО знищили два танкові тягачі, одну БМП і двох російських загарбників під час виконання бойових завдань на одному з операційних напрямків.