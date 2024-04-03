Росія накопичує свої ударні засоби, адже немає достатньо сил та засобів для постійного проведення масованих повітряних атак по території України.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Ворог продовжує вивчати нашу обстановку, шукає найбільш підходящі маршрути для застосування їх БПЛА, вивчає розташування наших систем ППО, мобільних груп відпрацювання», - зазначив він.

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Євлаш зауважив, що війська країни-агресора будуть і надалі запускати безпілотники в невеликих кількостях для продовження вивчення маршрутів та спостереження.

«Крім того, вони накопичують свої ударні засоби. Звичайно, що у ворога немає сил постійно проводити масовані атаки, а запуск БПЛА в малій кількості - елемент для підтримки своїх розвідувальних спроможностей та для подальшого виявлення наших вогневих точок», - додав речник.

Водночас Євлаш відзначив, що негода, яка наразі панує в Україні, впливає на роботу Повітряних сил, особливо на роботу авіації.

За словами речника, навіть не всі ракети, які випускає противник по українських містах та об’єктах стратегічної інфраструктури, є придатними для складних метеоумов.

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Раніше ми писали, що в ніч проти 3 квітня російська армія атакувала Україну трьома керованими зенітними ракетами та чотирма БПЛА. Українська ППО знищила чотири "Шахеди" росіян.