Офіційні особи США поділилися з Росією інформацією про можливий напад терористів на Крокус Сіті Хол за два тижні до теракту.

Про це повідомляє The Washington Post.

Специфіка наданої інформації спростовує неодноразові твердження кремлівських радників з безпеки про те, що попередження мало надто загальний характер, щоб на нього треба було реагувати.

Зокрема, директор Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков заявив, що інформація, надана США, мала лише "загальний характер". Водночас 2 квітня начальник Служби зовнішньої розвідки Москви заявив, що попередження "були неконкретними".

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За три дні до теракту президент Росії Владімір Путін відкинув попередження посольства США про те, що екстремісти планують нападати на місця скупчення людей у Москві, зокрема концерти, з метою підірвати його режим влади.

Доповідь Бортнікова також суперечить більш раннім звинуваченням у тому, що джерела американської розвідки надали Кремлю лише часткову інформацію, оскільки «ворожі відносини… не дозволяли США надавати будь-яку інформацію про терористичний план понад необхідну через побоювання, що влада РФ могла би дізнатися про джерела або методи розвідки США».

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У виданні зазначили, що заява про те, що США визначили концертний зал «Крокус» як потенційну мішень терористів, викликає ще більше запитань про нездатність Росії вжити додаткових заходів безпеки.

Внаслідок недостатньої безпеки бойовики змогли вчинити найжахливіший теракт у РФ за 20 років. Терористи вбили 140 людней, поранили понад 500 та зруйнували популярний громадський заклад вартістю кілька мільйонів доларів.

США стверджують, що дотримуються політики попередження терористичних актів.

Наприклад, Іран – ще одна ворожа країна – отримала конкретні розвідувальні дані про заплановані Ісламською державою напади на Тегеран. Ці дані могли би допомогти запобігти вибухам терористів-смертників, внаслідок яких загинуло щонайменше 95 людей.

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Попри те, що російські офіційні особи заявили, що інформація зі США була надто загальною, схоже, що вони дещо з неї взяли до уваги. Російська ФСБ відреагувала на попередження про можливий напад на синагогу, оголосивши про вжиті заходи для запобігання нападу Ісламської держави на єврейський храм у Москві.

Російський YouTube-блогер Дмітрій Єгоров повідомив, що співробітників Крокус Сіті Холл знали про можливість теракту.

Він додав, що співробітникам служби безпеки закладу було доручено провести серйозні перевірки входів з використанням службових собак.

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Зрозуміло, що і Росія, і Іран могли з підозрою поставитися до попереджень США, «ворожої» держави, підозрюючи американців у спробі посіяти розбрат.

Однак, якщо інформація, оприлюднена Washington Post, виявляться достовірною, то в майбутньому Москва і Тегеран, можливо, будуть більш схильні діяти відповідно до політики Вашингтона щодо попередження.

Раніше ми писали, що ГУР називає "пропагандистськими заявами" гучні заяви Міноборони Росії про істотне збільшення кількості охочих "помститися за загиблих у Крокусі" та долучитися до так званої СВО.