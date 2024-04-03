Росія ніколи не зможе підкорити Україну, зокрема Київ, сказав у вівторок, 2 квітня, державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

На запитання журналіста, чи можуть США пообіцяти, що Київ ніколи не потрапить до рук Росії, Блінкен сказав: "Я переконаний, що ми це вже зробили. Іншими словами, цього не сталося й ніколи не станеться".

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Америка допускала ймовірність "падіння" Києва. Однак зараз США впевнені, що цього не станеться.

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“Завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці, яку надали Україні Сполучені Штати, Франція та інші країни, бажання Путіна завоювати всю країну, стерти її з лиця землі, зробити частиною великої Росії, не здійснилося і не здійсниться”, - додав держсекретар США.

Окрім цього, журналіст запитав Блінкена про те, чи є можливість застосування Росією ядерної зброї причиною обережності Президента Байдена. У відповідь Блінкен сказав, що Байден від початку війни в Україні був переконаний у двох речах: що вони повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну, і що США повинні уникнути війни з Росією:

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“Ми, звичайно, робимо все, щоб уникнути цієї можливості [застосування Росією ядерної зброї] і уникнути війни, великої війни. Але в той же час, ми абсолютно повинні підтримувати Україну, тому що російська агресія триває донині, вона продовжує завдавати жахливої шкоди всередині України, і вона продовжує становити небезпеку не лише для України, а й для Європи”.

17 січня Ентоні Блінкен на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі зазначив, що не варто очікувати припинення вогню в Україні найближчим часом, оскільки наразі Росія не готова до добросовісних перемовин.

На думку держсекретаря США, Путін готовий і надалі втягувати "своїх молодих людей у м'ясорубку, яку він сам і влаштував, щоб спробувати просунути свої інтереси".