Міноборони Росії заявило, що “у Москві та інших російських містах істотно збільшилася кількість охочих вступити на військову службу за контрактом у Збройні Сили РФ”.

Такий різкий стрибок кількості охочих долучитися до так званої СВО Кремль пояснює бажанням помститися за загиблих у трагедії , що сталая 22 березня 2024 року в Підмосков'ї. Тоді загинуло 144 людей і постраждало ще 551. 

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки (ГУР), у розмові з Kyiv Post, зазначив, що “це лише відірвані від реальності пропагандистські заяви кремлівського режиму”.

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Він додав, що найкраща помста за терористичну атаку в Крокус Сіті Холі минулого місяця для росіян - “це повалення злочинного режиму путіна, який не захистив власних громадян, або й сам дотичний до тих подій, хоча б тому, що був завчасно поінформований про загрози, але навмисно не протидіяв їм”.

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Як повідомило російське Міноборони в середу, 3 квітня, за останні 10 днів уклали контракти для участі в так званій "спеціальній військовій операції" близько 16 тисяч громадян, додавши, що “щодня в пункти відбору на контракт по всій країні приходять до 1700 осіб для вступу на військову службу”.

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Також, за даними Кремля, з початку поточного року на військову службу за контрактом вступило вже понад 100 тис. осіб. Втім, як пояснюють у воєнній розвідці України, “Кремль регулярно завищує ці показники”.

Раніше стало відомо, що США попередили російську владу ще за два тижні, що теракт може статися саме в Крокус Сіті Холі, що могло би запобігти трагедії.

За три дні до атаки президент Росії Владімір Путін відкинув попередження, зроблені раніше посольством США в Москві про те, що "екстремісти планують нападати на великі скупчення людей у Москві, включаючи концерти", як просту провокацію з метою підірвати його і його режим.

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Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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