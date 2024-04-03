Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити п'ятирічний фонд для України в розмірі 100 мільярдів євро (108 мільярдів доларів) з метою залучення альянсу до надання зброї Києву, повідомили у вівторок офіційні особи.

Міністри закордонних справ країн НАТО проведуть попередні переговори щодо цього плану в Брюсселі в середу, оскільки прагнуть сформувати пакет підтримки для України до липневого саміту у Вашингтоні.

"Міністри закордонних справ обговорять найкращий спосіб організації підтримки України з боку НАТО, щоб зробити її більш потужною, передбачуваною і тривалою, - сказав офіційний представник НАТО. – На квітневій зустрічі міністрів не буде прийнято жодних остаточних рішень, і дискусії продовжаться з наближенням Вашингтонського саміту в липні".

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Офіційні особи і дипломати повідомили, що пропозиція полягає в тому, щоб 32 країни НАТО робили внески до фонду відповідно до розміру їхньої економіки.

Більше по темі Україна у постамериканську еру Подобається це чи ні, але ми маємо бути готові до того, що американський Конгрес не виділить жодного додаткового фінансування для України цього року, а можливо (якщо оберуть Трампа) й наступні п’ять.

Але деякі з них застерігають, що залишаються серйозні питання щодо того, як працюватиме будь-яке фінансування, і що до Вашингтонського саміту план, ймовірно, суттєво зміниться.

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"Попереду ще довгий шлях – у багатьох членів Альянсу є питання щодо практичних домовленостей", – сказав один із дипломатів НАТО на умовах анонімності.

За словами чиновників, пропозиція Столтенберга також передбачає, що НАТО візьме на себе більший контроль над координацією поставок зброї Києву від групи країн на чолі з США, які наразі допомагають здійснювати нагляд за підтримкою.

Столтенберг стверджує, що це може допомогти убезпечити потік зброї в Україну від будь-яких політичних змін у країнах НАТО, оскільки Дональд Трамп прагне повернутися до Білого дому на виборах у листопаді, кажуть чиновники.

Цей крок ознаменував би серйозні зміни для західного військового альянсу, який досі відмовлявся як організація надсилати зброю в Україну, побоюючись, що це наблизить НАТО до конфлікту з Росією.

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Досі НАТО надсилала Україні лише нелетальну допомогу, тоді як окремі члени Альянсу поставили озброєння на десятки мільярдів доларів.

Ця пропозиція з'явилася в той час, коли українські збройні сили намагаються стримати Росію в умовах скорочення поставок від західних прихильників Києва.

Пакет фінансування США на суму 60 мільярдів доларів наразі застряг у Конгресі, але є сподівання, що законодавці зможуть ухвалити його найближчими тижнями.

Очікується, що міністри закордонних справ країн НАТО також обговорять боротьбу за заміну Столтенберга після того, як президент Румунії Клаус Йоханніс несподівано кинув виклик лідеру, прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте.

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Дипломати кажуть, що Рютте зараз має підтримку близько 90 відсотків країн НАТО, але Угорщина і Туреччина залишаються осторонь, блокуючи швидке висунення кандидатури напередодні саміту.