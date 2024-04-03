Інколи хочеться провести незабутній вечір трохи подалі від реальності та повністю зануритись у перегляд кіно. Тож ми пропонуємо вам добірку фільмів, від яких неможливо відірватися. Це стрічки зовсім різних жанрів, але одне в них спільне — сюжет захопить вас і не відпускатиме до самого кінця. Засновані на реальних подіях чи повністю вигадані, ці стрічки точно не залишать вас байдужими! Хмарний атлас, 2012 Жанр: наукова фантастика, драма. Науково-фантастична історія про далеке минуле й гіпотетичне майбутнє від Тома Тиквера, Лани та Ліллі Вачовські. Головна ідея цього шедевру кінематографії полягає в тому, що одні й ті ж особистості постійно перероджуються протягом всього життя всесвіту, щоб завершити справи, розпочаті багато років тому. Якщо ви хотіти знайти картину з небанальним сюжетом, яка не дасть вам відірватися від екранів — цей фільм саме для вас. Він розповідає про любов і зраду, страх і віру, надію й розчарування, які протягом своїх життів проживають головні герої. Зв'язані в ланцюг реінкарнацій, вони вимушені знову й знову проживати свої життя, поки не виправлять помилки минулого. То чи можливо отримати контроль над своєю долею, чи всі люди залишаються підвладними нескінченному циклу перероджень? Advertisement Advertisement

Дівчина в потязі, 2016 Жанр: містичний трилер. Це американський містичний фільм-трилер, заснований на однойменному романі Поли Гоукінз. Щодня Рейчел Уотсон сідає на потяг, який проїжджає повз її старий будинок, де вона колись щасливо жила з тепер колишнім чоловіком Томом. Щоб відволіктися від нестерпного душевного болю та не дивитися на Тома і його нову обраницю Анну, героїня постійно переводить погляд на сусідній будинок, у якому живе молоде подружжя. Рейчел охрестила цих чудових та щасливих незнайомців Джесс та Джейсоном. Одного разу Рейчел помічає, що поряд із Джесс зовсім інший чоловік. Це викликає в неї раптовий панічний напад. Щоб придушити емоції та розслабитися, молода жінка вирішує трохи випити. Наступного дня вона прокидається в безпам'ятстві й дізнається з новин, що Меган Хіппвел, та сама так звана Джесс, безслідно зникла. Advertisement Сильніший / Дужчий, 2017 Жанр: драма. Неймовірна історія маленьких перемог і величних досягнень. Страшна трагедія перетворила Джеффа Баумана (Джейк Джилленхол) на зовсім іншу людину, якій доводиться вчитися жити наново. Під час Бостонського марафону він став випадковою жертвою теракту та втратив обидві ноги. Головний герой стикається з постійним болем від протезів, має складнощі у відносинах з коханою дівчиною, нерозуміння з боку близьких. А постійні зустрічі зі слідчими ФБР, які досі ведуть розслідування, висмоктують із нього всі сили. Ця картина показує, що навіть якщо втрачені всі можливості, завжди є шанс перебудувати своє життя наново. Advertisement За прірвою в житі, 2017 Жанр: біографічна драма. Біографічний фільм про Джерома Селінджера, без перебільшення одного з найбільш відомих та читаних авторів Америки. Його роман "Над прірвою в житі" зміг передати думки цілої епохи, розкривши таємниці людської душі. Але життя письменника не було легким, його спіткали злети й падіння, він був на грані відчаю, щиро кохав і відчував біль зради. Це захоплива історія про душевні муки, жахи Другої світової війни та ціну людських почуттів. Зої, 2018 Жанр: наукова фантастика, мелодрама. Талановиті вчені Зої та Коул працюють над створенням роботів-синтетиків, які мають стати ідеальними партнерами для кожного жителя планети. Штучний інтелект покликаний назавжди позбавити людство проблеми самотності. На своєму шляху створення ідеального партнера для людства Зої раптом розуміє, що в ній прокидається любов до свого напарника. Але Коул зберігає страшну таємницю про походження Зої. Чи зможуть двоє людей побудувати справжні почуття, чи це під силу лише синтетикам? Чи вірити в сумісність, чи довіритися серцю? Талановиті Леа Сейду та Юен Макгрегор у ролях Зої та Коула покажуть щирі емоції та яскраві почуття на грані між пристрастю та відчаєм. Advertisement Проста послуга, 2018 Жанр: трилер, комедія, детектив. Advertisement У полоні звичайних буднів молода вдова Стефані веде маленький кулінарний відеоблог і виховує сина. Намагаючись бути кращою матір'ю та сусідкою, вона бере на себе багато позакласної роботи, чим дратує інших батьків. Несподівано Стефані здружується з мамою однокласника її сина — Емілі. Вона розкута, смішна та сповнена енергії, а також живе в розкішному будинку з чоловіком-письменником і має пристойну роботу в Нью-Йорку. Жінки швидко знаходять спільну мову й невдовзі стають добрими подружками. Одного разу Емілі просить Стефані про "просту послугу" — декілька днів посидіти з її сином. Але невдовзі до будинку Стефані приходять поліцейські, щоб сповістити про зникнення її подруги. То що ж сталося з Емілі?