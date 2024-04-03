У Києві президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Александер Стубб підписали Угоду про співробітництво в сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомив Зеленський.

«Сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії», — зазначив він.

За його словами, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.