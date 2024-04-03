У Києві президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Александер Стубб підписали Угоду про співробітництво в сфері безпеки та довгострокову підтримку.
Про це повідомив Зеленський.
«Сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії», — зазначив він.
За його словами, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.
Крім того, Фінляндія допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових.
Нагадаємо, Україна вже підписала сім безпекових угод із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією та Нідерландами.
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